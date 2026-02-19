Od napetosti mišića do ubrzanog rada srca: Što nam tijelo govori tijekom seksa (a mi to često ignoriramo)?

Seks nije samo čin – to je razgovor između tijela, ali ponekad ne znamo slušati što ono pokušava reći. Umor, nesigurnost, bol ili uzbuđenje – sve se to očituje i fizički.

1. Napetost mišića = stres, ne uzbuđenje: Ako primjećujete da tijekom seksa imate stisnute čeljusti, ramena ili ste podignuli ramena do ušiju – vjerojatno ste napeti, a ne uzbuđeni. Kratka masaža, dublje disanje ili odgađanje odnosa može pomoći.

2. Suhoća bez objašnjenja: Žene se ponekad osjećaju loše ako nisu dovoljno vlažne, no to ne mora značiti da nisu uzbuđene. Stres, kontracepcija, hormoni ili lijekovi mogu utjecati. Rješenje? Lubrikant i otvoreni razgovor o njemu.

3. Srce je ubrzano – ali iz kojeg razloga? Ubrzan puls je normalan tijekom seksa, no ako osjetite naglu paniku, vrtoglavicu ili čak emocionalnu nelagodu – tijelo možda reagira na nerazriješene emocije, traumu ili pritisak. Vrijedi stati, razgovarati i razmisliti.

4. Nedostatak daha i površno disanje: To može značiti uzbuđenje, ali i tjeskobu. Fokusirajte se na disanje – svjesno usporite. Duboko disanje pomaže opuštanju, povećava osjetljivost i vodi do snažnijih orgazama.

5. Orgazam – nije uvijek cilj: Ponekad nam tijelo šalje znakove da jednostavno nije spremno, umorno je ili treba drugačiji ritam. Seks ne mora završiti orgazmom da bi bio dobar. Uživanje, povezanost i zadovoljstvo dolaze u različitim oblicima.