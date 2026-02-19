Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
jeste li znali?

Od napetosti mišića do ubrzanog rada srca: Što nam tijelo govori tijekom seksa (a mi to često ignoriramo)?

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
19.02.2026.
u 21:35

Ponekad nam tijelo šalje znakove da jednostavno nije spremno, umorno je ili treba drugačiji ritam.

Seks nije samo čin – to je razgovor između tijela, ali ponekad ne znamo slušati što ono pokušava reći. Umor, nesigurnost, bol ili uzbuđenje – sve se to očituje i fizički.

1. Napetost mišića = stres, ne uzbuđenje: Ako primjećujete da tijekom seksa imate stisnute čeljusti, ramena ili ste podignuli ramena do ušiju – vjerojatno ste napeti, a ne uzbuđeni. Kratka masaža, dublje disanje ili odgađanje odnosa može pomoći.

2. Suhoća bez objašnjenja: Žene se ponekad osjećaju loše ako nisu dovoljno vlažne, no to ne mora značiti da nisu uzbuđene. Stres, kontracepcija, hormoni ili lijekovi mogu utjecati. Rješenje? Lubrikant i otvoreni razgovor o njemu.

3. Srce je ubrzano – ali iz kojeg razloga? Ubrzan puls je normalan tijekom seksa, no ako osjetite naglu paniku, vrtoglavicu ili čak emocionalnu nelagodu – tijelo možda reagira na nerazriješene emocije, traumu ili pritisak. Vrijedi stati, razgovarati i razmisliti.

4. Nedostatak daha i površno disanje: To može značiti uzbuđenje, ali i tjeskobu. Fokusirajte se na disanje – svjesno usporite. Duboko disanje pomaže opuštanju, povećava osjetljivost i vodi do snažnijih orgazama.

5. Orgazam – nije uvijek cilj: Ponekad nam tijelo šalje znakove da jednostavno nije spremno, umorno je ili treba drugačiji ritam. Seks ne mora završiti orgazmom da bi bio dobar. Uživanje, povezanost i zadovoljstvo dolaze u različitim oblicima.
Ključne riječi
tijelo orgazam libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ULTRA EUROPE 2026

Destination ULTRA Europe Cruise - jedinstveni festivalsko-turistički koncept na svjetskoj sceni

Split, 19. veljače 2026. – Festival ULTRA Europe već je odavno prerastao okvire klasičnog glazbenog festivala, a to nanovo potvrđuje najavom Destination ULTRA Europe Cruisea kao jednog od njegovih najoriginalnijih i najdoživljajnijih formata do sad. Riječ je o sedmodnevnom festivalskom putovanju premium luxury plovilima, koje spaja glazbu, putovanje i ambijent Jadrana u jedinstvenu cjelinu. Integrirano je to iskustvo koje ne prestaje s poslijednjim setom DJ-a na Parku Mladeži gdje će ULTRA Europe ove godine od 10. do 12. srpnja opet okupiti stotine tisuća obožavatelja iz cijelog svijeta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!