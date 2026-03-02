Nakon savršenog vjenčanja probudila se slijepa: 'To je bio tek početak, mislila sam da ću umrijeti'

Samo nekoliko dana nakon što je proslavila, kako ga je sama opisala, 'savršeno' vjenčanje, mlada Britanka Chelsea Shields počela je osjećati ozbiljne zdravstvene tegobe koje je isprva pripisala običnom stresu nakon vjenčanja. No, ono što je u početku djelovalo kao prolazna iscrpljenost ubrzo se pretvorilo u dramatičnu medicinsku krizu koja joj je zauvijek promijenila život. Prema vlastitom svjedočanstvu, Chelsea, 29-godišnja majka troje djece iz Doncastera u Engleskoj, udala se 30. kolovoza 2025., a samo pet dana poslije probudila se i shvatila da ne vidi na desno oko, piše People.

'U vidnom krugu mi je sve bilo potpuno crno. Mislila sam da je možda od stresa zbog vjenčanja jer sam upravo isplanirala najveći dan u svom životu', prisjetila se. Nakon pregleda liječnici su joj isprva rekli da je gubitak vida posljedica virusne infekcije te su joj propisali antibiotike i uputili je na očni pregled. No, nekoliko sati kasnije stanje se naglo pogoršalo. Razvila je tzv. thunderclap glavobolju, iznenadnu i izrazito jaku glavobolju koja može upućivati na hitno, potencijalno opasno stanje. Ubrzo su joj se pojavile i poteškoće s govorom.

Opisala je da je bol bila izuzetno snažna. 'Radije bih još jednom rodila prirodno, bez ikakvog ublažavanja boli, nego to ponovno proživjela', rekla je Shields. U panici je zamolila stariju kćer da joj donese telefon kako bi nazvala supruga, no riječi su joj već bile nepovezane. Uslijedila je hospitalizacija, a stanje joj se nastavilo pogoršavati. Više nije mogla hodati, tijelo joj je oticalo, nije mogla jesti, a noge su joj postajale sve slabije. U jednom trenutku izgubila je i kontrolu nad mjehurom. 'Bila sam prestrašena. Mislila sam da ću umrijeti', priznala je.

Liječnici su u početku sumnjali na multiplu sklerozu, no dodatne pretrage, uključujući magnetsku rezonancu, CT i lumbalnu punkciju, dovele su do drukčije dijagnoze – funkcionalnog neurološkog poremećaja, poznatog kao FND. Riječ je o poremećaju funkcioniranja živčanog sustava, odnosno o problemu u načinu na koji mozak i tijelo šalju i primaju signale. Riječ je o stvarnom stanju koje može izazvati vrlo ozbiljne i iscrpljujuće simptome.

Za Chelsea je dijagnoza, koliko god bila teška, ipak donijela i određeno olakšanje. Objasnila je da je godinama imala neobjašnjive simptome, jake bolove, kronični umor, nagle slabosti i padove, ali su joj često govorili da je riječ o hormonima, stresu ili anksioznosti. 'To je dokazalo da sve to nikad nije bilo samo u mojoj glavi', rekla je. Danas, međutim, živi s kroničnom bolešću za koju nema lijeka, ne može raditi, koristi pomagalo za hodanje te se nosi s napadajima, podrhtavanjem ruku i nogu, problemima s govorom i gutanjem.

Svoju je priču podijelila i kako bi ohrabrila druge koji se godinama bore s neobjašnjivim simptomima. Poručuje da ljudi moraju govoriti, tražiti odgovore i inzistirati na obradi kad osjećaju da nešto nije u redu. 'Ljudi s kroničnim bolestima često nisu tretirani kako bi trebali biti. Što se prije izborite za odgovore, prije možete dobiti dijagnozu i podršku koja vam je potrebna', upozorila je.