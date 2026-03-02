RECEPT DANA Za zdrav početak dana: Proteinski kruh od crvene leće

Ako tražite zasitnu, hranjivu i jednostavnu zamjenu za klasični kruh, ovaj proteinski kruh od crvene leće mogao bi vas ugodno iznenaditi. Bez brašna, a pun proteina i prirodno bez glutena, savršen je za doručak, međuobrok ili laganu večeru. Mekane teksture i bogatog okusa, odlično se slaže sa slanim i slatkim namazima. Recept je podijelila food blogerica @marina.damnjan. Uživajte!

Sastojci:

1 velika šalica crvene leće

2 šalice vruće vode

2 jaja

80 g maslaca

4 žlice jogurta

sol po ukusu

1 vrećica praška za pecivo

Priprema: Leću temeljito operite, zatim je prelijte vrućom vodom. Ostavite da odstoji 12 sati (idealno preko noći). Nakon namakanja ocijedite vodu i leću prebacite u blender. Dodajte jaja, otopljeni maslac, jogurt, sol i prašak za pecivo. Miksajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu. Kalup za pečenje premažite maslacem i po želji pospite sezamom. Ulijte smjesu i dodatno pospite sezamom po vrhu. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 50 – 60 minuta. Čačkalicom provjerite je li kruh pečen – ako izlazi suha, kruh je gotov.