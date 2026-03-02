Naši Portali
bez brašna!

RECEPT DANA Za zdrav početak dana: Proteinski kruh od crvene leće

@marina.damnjan/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
02.03.2026.
u 09:30

Ako želite napraviti kruh bez brašna, bogat proteinima, ovaj kruh od leće je jeftina alternativa proteinskom kruhu i izuzetno bogat hranjivim tvarima.

Ako tražite zasitnu, hranjivu i jednostavnu zamjenu za klasični kruh, ovaj proteinski kruh od crvene leće mogao bi vas ugodno iznenaditi. Bez brašna, a pun proteina i prirodno bez glutena, savršen je za doručak, međuobrok ili laganu večeru. Mekane teksture i bogatog okusa, odlično se slaže sa slanim i slatkim namazima. Recept je podijelila food blogerica @marina.damnjan. Uživajte! 

Sastojci:

  • 1 velika šalica crvene leće
  • 2 šalice vruće vode
  • 2 jaja
  • 80 g maslaca
  • 4 žlice jogurta
  • sol po ukusu
  • 1 vrećica praška za pecivo

Priprema: Leću temeljito operite, zatim je prelijte vrućom vodom. Ostavite da odstoji 12 sati (idealno preko noći). Nakon namakanja ocijedite vodu i leću prebacite u blender. Dodajte jaja, otopljeni maslac, jogurt, sol i prašak za pecivo. Miksajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu. Kalup za pečenje premažite maslacem i po želji pospite sezamom. Ulijte smjesu i dodatno pospite sezamom po vrhu. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 50 – 60 minuta. Čačkalicom provjerite je li kruh pečen – ako izlazi suha, kruh je gotov.
Ključne riječi
proteinski kruh proteinski recepti recept dana recept

