Dodajte boju u svoj vrt: Ovih pet plavih cvjetova je lako uzgojiti, a izgledaju spektakularno
Određene vrste cvijeća mogu unijeti živost i boju u svaki vrt, pretvarajući ga iz običnog zelenog prostora u pravo vizualno uživanje. Njihovi šareni cvjetovi ne samo da uljepšavaju okoliš, već mogu stvoriti i posebnu atmosferu: od mirnog i romantičnog kutka do veselog i energičnog vrta prepunog života. Pravilnim odabirom cvijeća možete postići sklad boja i tekstura koji će vaš vrt učiniti privlačnim tijekom cijele sezone.
No, određene boje cvijeća rjeđe su od drugih. Jedna boja koju možda još niste uključili u svoj vrt je plava. Nažalost, plava je boja koja se ne nalazi često u prirodi, što plavo cvijeće čini težim za pronaći. Šarmantno plavo cvijeće dodaje jedinstven dodir vrtovima. Mnogi planovi sadnje obično se fokusiraju na tople tonove i bujnu zelenu boju, zbog čega plava izgleda kao promišljeni dodatak.
Plavi cvjetovi pružaju kontrast, a da pritom ne budu previše upadljivi. Vrtlari često zanemaruju plave vrste jer su pravi plavi cvjetovi prilično rijetki, no prema vrtnom stručnjaku Jasonu Wilsonu iz Epic Gardening, mnoge biljke zapravo mogu pružiti tu nijansu uz minimalan trud. Ovo je pet plavih cvjetova koje je zaista lako uzgojiti za šareni vrt, piše Daily Express.
1. Encijan: Encijan ili sirištara proizvodi neke od najdubljih pravih plavih nijansi cvijeća koje se mogu naći u ukrasnim vrtovima. Njegova zasićena boja odmah privlači pogled i stvara žarišne točke čak i u jednostavnijim sadnjama. Jedino što vrtlari moraju učiniti je pronaći pravu ravnotežu da bi osigurali da ova biljka prima dovoljno sunčeve svjetlosti za cvjetanje bez pretjeranog izlaganja koje može izbijeliti njezino lišće. Ova biljka nema ozbiljnih problema sa štetnicima ili bolestima, što je čini relativno jednostavnom za njegu, pod uvjetom da se zadovoljavaju njezine potrebe za suncem.
2. Damaščanska crnjika: Damaščanska crnjika prekrasna jednogodišnja biljka koja proizvodi pahuljaste plave cvjetove okružene spletom lišća, nalik magli. Ovi cvjetovi najbolje uspijevaju na punom suncu, iako je djelomična sjena korisna u sušnijim područjima. "Ova kratkotrajna biljka je jednostavna za održavanje, gotovo da nema problema s bolestima i štetnicima te zahtijeva minimalnu njegu", objasnio je Wilson.
3. Zumbul: Zumbul je omiljena biljka koja daje cvjetove u različitim bojama, uključujući plavu. Najbolje uspijeva na punom suncu i u organski bogatom tlu. "Zumbuli cvjetaju dva do tri tjedna sredinom proljeća, stoga svakako uživajte u njihovoj zadivljujućoj ljepoti dok traju", rekao je stručnjak.
4. Sikavica: Sikavica je zanimljiva biljka za uzgoj, sa svojim bodljikavim listovima i okruglim cvjetnim glavicama u predivnoj nijansi ljubičasto-plav“. Sjajan je dodatak svakom vrtu, osobito za one koji traže biljke koje zahtijevaju malo njege. Cvjetanje se poklapa sa sredinom ljeta, kada mnogi cvjetovi hladnijih tonova već blijede. Rezanje nakon cvjetanja pomaže održati zdravlje biljke, a može potaknuti i novi val cvjetanja. "Ove biljke se lako same siju, svake godine se vraćaju ljepše nego prije", objasnio je Wilson.
5. Himalajski plavi mak: Himalajski plavi makovi su zapanjujuće cvjetnice koje daju prave plave cvjetove. Preferiraju djelomičnu sjenu i najbolje uspijevaju u sjenovitim vrtovima. Ipak, mogu biti teški za uzgoj jer imaju specifične zahtjeve u pogledu okoliša. Tlo treba biti neutralno do blago kiselo, vlažno, ali dobro drenirano, a biljke najbolje uspijevaju u hladnijim ljetnim uvjetima.