Iznenadila supruga pozitivnim testom na trudnoću za rođendan – ali njegova reakcija ju je slomila

Jedna je žena odlučila iznenaditi svog supruga na njegov rođendan s najposebnijim poklonom – pozitivnim testom na trudnoću. No umjesto očekivane sreće i oduševljenja, uslijedila je reakcija koja ju je duboko povrijedila, piše Mirror.

Na Redditu je podijelila svoju priču, otkrivši da su ona i suprug dugo pokušavali dobiti dijete. Kada je napokon saznala da je trudna, odlučila je tu vijest zadržati za sebe tri dana kako bi ga iznenadila na njegov rođendan – vjerujući da će tako trenutak biti još posebniji i emotivniji.

Planirala je intimno slavlje kod kuće, samo njih dvoje, uz večeru i poklone – bez velikih okupljanja ili pompe. “Nisam mislila da će mu test za trudnoću kao poklon biti problem jer nitko drugi nije bio prisutan. Da je bila velika zabava, ne bih to nikad napravila jer bi skrenulo pažnju s njega”, pojasnila je.

Test je zapakirala u malu kutiju i dala mu ga da ga otvori posljednjeg. Do tog trenutka bio je oduševljen ostalim poklonima, ali kad je otvorio kutiju s testom – sve se promijenilo. “Odjednom je postao uzrujan. Pitala sam ga što nije u redu, a on je rekao da je to ‘glupi dar’ i da ‘kako sam mogla tako nešto sakriti od njega’. Bio je šokiran što mu nisam odmah rekla”.

Žena je priznala da je vjerovala kako će to biti dirljiv trenutak. “Mislila sam da će biti sretan, pogotovo jer toliko dugo želimo dijete”. No njezin suprug rekao je da je sretan zbog trudnoće, ali da je trenutak u kojem mu je rekla bio “užasan” jer je – kako je rekao – to njegov rođendan, a ne “proslava trudnoće”.

Nesporazum je prerastao u svađu, a noć su završili tako da je suprug spavao na kauču. “Cijeli prošli tjedan jedva da razgovara sa mnom. Kad pokušam razgovarati o tome, samo kaže: ‘Prestani, prošli smo to. Bilo je to glupo od tebe’”.

Dodala je da joj ne pokazuje nikakvo uzbuđenje zbog trudnoće, ne spominje sreću, niti pokazuje znakove slavlja. “Na svako pitanje odgovara s ‘da’ ili ‘ne’, ili samo nešto promrmlja. Osjećam se užasno. Nisam mislila da je ovo loša ideja”, kaže.

Na kraju je pitala korisnike Reddita je li pogriješila time što mu je dala test na trudnoću kao poklon. Njezina objava prikupila je više od 2.300 reakcija i 1.700 komentara u manje od jednog dana. Jedan od najlajkanijih komentara glasio je: “Mislim da on zapravo ne želi djecu”.

U kasnijem ažuriranju, žena je pojasnila da su u braku četiri godine i da su od početka zajedničkog života oboje iskazivali želju za djecom. Jedna korisnica je dodala: “I ja sam mužu za Božić poklonila pozitivan test – bio je presretan! Bila bih ozbiljno zabrinuta zbog ovakve reakcije”.

Druga je dodala: “Ako ga smeta što mu je test oduzeo pažnju za rođendan, što misli da će dijete učiniti? Beba zahtijeva pažnju. Zvuči kao da je on beba koja treba odrasti”.

Žena ostala trudna u 56. godini: 'Mislila sam da su doktori ludi i da je to nemoguće!'