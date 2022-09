Žena ispričala: 'Moj dečko me vara i flerta s drugim ženama ispred mene'

- Moj partner na telefon prima seksualne poruke od drugih žena, a ako mu nešto kažem naziva me ludom i kaže da samo volim raditi dramu. Čula sam ga i kako se smije i oponaša me pred svojim prijateljima kada sam uzrujana. Tvrdi da sam posesivna i da ga previše maltretiram, a on flerta s drugim ženama ispred mene. To je tako ponižavajuće - napisala je jedna žena za The Sun.

Zajedno su pet godina, a samo je prva godina bila lijepa, od tada je on postao užasan prema njoj. Posjeduje dva telefona, jedan za posao, a drugi za osobnu upotrebu, i ona oba provjerava. Često naiđe na zaista grozne poruke koje mu šalju druge žene koje ona uopće ne poznaje. Tijekom veze ju je stalno varao i lagao, i iako mu uvijek oprašta, tvrdi da nikada ne zaboravlja.

- On ima odraslu kćer iz prošlog braka, no ona ne želi ništa imati s njim. Ja imam sina koji je bolestan, a moj partner se s tim vrlo teško nosi i često se svađamo oko toga. Tvrdi da se ne može brinuti o njemu, a kaže mi i da ja nemam život jer se samo brinem o svom sinu. Ja plaćam sve račune i stanarinu, dok on samo nekoliko puta tjedno kupi namirnice - nastavila je.

Njezina se odselila njezina prijateljica koja joj je bila poput starije sestre i sada nema nikoga s kime bi mogla razgovarati i sve joj je teže. Želi otići od njega i početi ispočetka, ali ne zna kako to učiniti.

- Vaš partner vas emocionalno zlostavlja i zaista zaslužujete bolje od toga. Za vas i vašeg sina bilo bi najbolje da raskinete s njim i da nemate više nikakav kontakt. Osim toga, vaš partner očito voli varati i to radi stalno, pa je malo vjerojatno da će se to ikada promijeniti. Uzdržavate ga i spavate s njim, ali to mu nije dovoljno, pa stalno traži druge žene i jasno vam daje do znanja da to radi. Ne trebate više to trpjeti, niti slušati njegove laži. Budite čvrsti i recite mu da je gotovo - odgovorila joj je Deidre.

