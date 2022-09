'Zaručnik stalno traži da njemu i njegovim prijateljima plaćam večere, pa sam se iskrala iz restorana'

I dok se većina parova dogovara detalje vezane za financije; pa unaprijed znaju tko će što preuzeti; jedna se žena, kaže, šokirala kad je zaručnik od nje zatražio da njemu i njegovim prijateljima plati večeru; jer ona zarađuje više od njega.

Kako piše Mirror, to mu nije bio prvi put da od nje traži da mu nešto plati, no vrhunac joj je, kaže, bio to što ju je on pozvao na večeru, da bi ju onda doveo u situaciju da ne može reći 'ne'. Katastrofalna je večer , ispričala je, završila njenim iskradanjem iz restorana...

- Zaručeni smo pet mjeseci i ne dijelimo financije jer on to ne želi. Nedavno sam dobila povišicu i od tad zarađujem 30 posto više od njega. Primijetila sam da on to koristi da me traži da njemu i prijateljima plaćam izlaske, a kad kažem ne ili ga pitam zašto bih ja to trebala platiti, odgovori mi da 'ja više zarađujem pa se to očekuje'. Ponaša se kao da je moja povišica nepravedna i kao da ju ne zaslužujem - napisala je u objavi na Redditu.

Tvrdi da ju je nekoliko puta javno pitao da plati ručak njemu i njegovom prijatelju. Njoj je teško reći ne, pa se obično samo nasmiješi i plati jer mrzi sukobe, posebno u javnosti. Prošlog ju je utorka tako zamolio da se njemu i njegovim prijateljima pridruži na ručku, a ona mu je odmah rekla da neće sve platiti, na što joj je odgovorio da ne brine i da će on. Ipak, usred večere joj je šapnuo da ipak sve plati...

- Toliko sam se naljutila da sam mu preglasno šapnula da neću, ali on se vjerojatno oslanjao na to da neću izazvati scenu u javnosti i pred njegovim prijateljima. Rekao mi je naglas da zbog povišice imam dovoljno novaca da svima platim hranu, a umjesto da odmah reagiram, ja sam čekala račun i onda stavila novce samo za sebe, pa rekla da moram u WC. Od tamo sam se iskrala, ušla u svoj auto i otišla kući. Jednostavno nisam to više mogla podnijeti ...- ispričala je.

Zaručnik ju je zvao na telefon i slao joj poruke u kojima ju je pitao gdje je, a ona mu je odgovorila da nije lijepo od njega što ju je doveo u takvu situaciju i prevario ju da plati hranu. Kada mu je napisala da je otišla kući, prestao joj je odgovarati. Sat vremena kasnije došao je kući i počeo vikati na nju nazivajući ju sebičnom, iracionalnom i škrtom, jer ga je ostavila s računom koji nije mogao platiti pa je zvao brata da mu pomogne. Nakon što su se gadno posvađali, otišao je iz kuće.

- Njegovi prijatelji nisu razgovarali sa mnom o tome, ali mi je kasnije rekao da su razočarani mojim ponašanjem i da mu govore da razmisli o tome s kakvom ženom će se vjenčati. Priznao mi je i da mi namjerno nije htio reći da ću ja platiti jer je znao da ću odbiti, ali mislio je da je to prihvatljivo jer restoran nije bio skup. Ne razumijem, jesam li ja možda pretjerala?! Je li on u pravu?! - pitala je korisnike Reddita, koji su stali na njezinu stranu.

- Mislim da bi ti on trebao biti bivši. Umjesto da bude sretan što ste uspjeli u som poslu, on je ogorčen i ljubomoran - napisala je jedna korisnica.

"Zašto se udavati za nekoga tko inzistira da je njegov novac samo njegov, a vaš isto njegov?!", komentirala je druga, a treća je dodala: "Mislim da vi trebate razmisliti za kakvog se muškarca udajete..."

