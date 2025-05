Želite kupiti rabljeni automobil? Stručnjak otkrio koju stvar trebate obavezno provjeriti: 'Može biti znak problema s motorom'

Kupovina rabljenog automobila često je pametan i isplativ izbor, posebno za one koji žele uštedjeti novac, a pritom dobiti pouzdano prijevozno sredstvo. No, za razliku od kupovine novog vozila, kod polovnih automobila važno je obratiti pažnju na niz faktora, od tehničkog stanja i servisne povijesti, do pravne dokumentacije i stvarne kilometraže.

Vodeći automobilski stručnjak pozvao je kupce rabljenih benzinskih i dizelskih automobila da uvijek naprave jednu jednostavnu provjeru prije nego što pristanu na kupovinu vozila. YouTuber "ScottishCarClan" rekao je da jedan znak ispod poklopca motora može otkriti vozačima je li vozilo na rubu ozbiljnih problema s motorom, piše Daily Express.

Moguće je da se ispod čepa za ulje kod rabljenih automobila stvori kremasta tvar nalik na "majonezu". To bi trebao biti ozbiljan znak upozorenja za sve koji razmišljaju o uzimanju polovnog vozila i mogao bi natjerati neke da preispitaju svoju odluku. YouTuber je naglasio da budući kupci uvijek trebaju provjeriti postoji li taj problem prije nego što daju novac.

"Evo jedne stvari koju uvijek trebate provjeriti pri kupnji rabljenog automobila. Uvijek biste trebali skinuti čep za ulje i pogledati unutra ima li prljavštine ili nečega što izgleda kao majoneza. Ako to vidite unutra, to bi moglo ukazivati ​​na neke ozbiljne probleme s motorom", objasnio je.

"Automobilska majoneza" odnosi se na kremastu, blago bjelkastu tvar koja se može pojaviti ispod čepa za motorno ulje ili unutar uljnog sustava. Riječ je o mješavini vode i ulja, a najčešći uzrok njezine pojave je kondenzacija koja nastaje u motornom prostoru. To je također jedan od znakova kvara brtve glave motora, što bi mogao biti ozbiljan problem za one koji kupuju rabljeno vozilo.

"Osim provjere razine ulja, vrijedi zaviriti i ispod čepa za ulje da biste potražili znakove bijele tvari nalik na majonezu. To bi moglo biti uzrokovano kondenzacijom, ali obično nastaje miješanjem rashladne tekućine s uljem što je znak da je brtva glave mogla otkazati. Također provjerite je li ekspanzijska posuda rashladne tekućine čista", objasnili su stručnjaci iz RAC-a, jedne od najstarijih i najpoznatijih automobilističkih organizacija u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Brtva glave motora je brtva koja se nalazi u motornom prostoru automobila i dizajnirana je za sprječavanje curenja ulja i rashladne tekućine ispod poklopca motora. Ona osigurava nesmetan rad motora i sprječava pregrijavanje komponente i potencijalno pregrijavanje.

Iz RAC-a su prethodno upozorili da je probušena brtva glave vrlo ozbiljan problem koji bi vozače mogao skupo koštati. "Ako sumnjate da je vaša brtva glave oštećena ili neispravna, neka je pregleda pouzdani lokalni servis prije nego što ošteti motor", zaključili su stručnjaci.

Ovo je 5 automobila čiji će vas popravci najviše stajati