Zdrava spiza i pogled od milijun dolara obaraju

To mjesto, taj food bar, zapravo bolje uređen od većine restorana, Food@bar Balde, opčinio me je. Prekrasni Biograd na Moru, jedna od najljepših jadranskih plaža, Soline. Pogled direktno na otok Vrgadu, i na ulaz na Kornate! Ej, u hladu borova, na drvenim stolovima, sjedim na kušinima, cvrčka na boru tek za oktavicu nadglasava “Samo ti” Dina Dvornika, a ja zaboravljam da sam na novinarskom zadatku... Pladanj na stolu ispod kojeg je pomorska karta pun je zdrave hrane, domaće blitve, maslina, majoneze od čičvarde, namaza od avokada, češnjaka, batata, pomidora... sve je domaće s farme obitelji Morožin, obitelji vlasnika. Ispred mene i kolege Marka, inače vegana šokiranog što ovakvo mjesto uopće postoji, sladoled je od smokve i ne mogu se sjetiti čega sve još, ali znam da nema šećera ni mlijeka i da je sve izblendano. Nije kraj... I Snickers je tu zdrava slastica bez ikakvog glutena šećera i mlijeka, datulja je glavni sastojak...

Preukusna hrana

Na stolu je sve ovo i još toga ispred nas, a tek koji metar dalje plaža, more, pogled prema Kornatima... Pogled od milijun dolara, preukusna hrana cijenom definitivno dostupna... Evo stiže i koktel od lavande s malo džina, slamka, zavalija sam se i zapliva, u mislima... Al’ triba i radit...

– Da ti opet nabrojim što si poija? Ha, ha ha, ma nemoj pamtit, samo kad dođeš drugi put reci, daj ono što smo poili prošli put. To uostalom svi kažu kad se vrate. Al’ opet ne mogu gosti dobiti baš sve ka prošli put servirano jer mi svaki put ukrasimo pijat nekim drugim prilogom. Danas si uz meso, odnosno steak dobija mango i gljive s češnjakom, a drugi put ćeš dobiti domaći grah i blitvu. Dobit ćeš i umak od avokada s domaćim krumpirima pečenim... Nama je bitno da svaki pijat ima svoju priču i da ti nikad ne dosadi – kroz smijeh nam govori vlasnik i konobar Davor Morožin Balde, ponosan što smo mu pohvalili preporuku da za glavno jelo probamo i divlju tunu ulovljenu na štap, ali i steak a la chef. Pomislim dok ga slušam kako je divlja tuna manje masnija i kako definitvo lakše pliva u trbuhu... Kad smo Baldi koji je na tom mjestu na najpoznatijoj biogradskoj šetnici već gotovo dvadesetak godina, rekli kako su ova dva naizgled nespojiva jela toliko pažljivo pripremljena s dodacima da jednostavno nikako ne mogu rušiti jedno drugom okus, samo je kimnuo glavom i rekao kako boljeg komplimenta nema. Čovjek zna znanje, a uostalom Davor Balde Morožin i još više njegova supruga Maja, (a svi znaju da barem tri kantuna kuće drži žena) spojili su naizgled nespojivo brzu i zdravu hranu... Na ovu potonju, zdraviju hranu, dakako, najponosniji su i imaju zašto. Ako ne vjerujte nama evo i nekoliko recenzija...

– Very good food,,Maja the boss is fantastic masterchef, everything was very good, friendly service, and good location at the beach... – posljednji je komentar, a ova s Tripadvisora tek govori u ime onih koji vole Majine vegetarijanske specijalitete, gluten free, sve zdravo i bez cukra...

“First in the morning we had a beautiful cold appetizer plate (like tapas) with hummus, tuna páté, salted and marinated anchovy, vegan salmon etc.. that was exquisite; and it was so beautiful to sit here and relax looking at the sea!” Maja Morožin je prije nekoliko godina ponudila na meniju bezglutenske, veganske i sirove slastice, kolače bez brašna, jaja, maslaca, ali i palačinke, vafle, voćne pite, kave, tople i hladne čokolade s biljnim mlijekom, razne hladno prešane sokove i smoothieje... I unapređuje znanje svjesna da će biti i onih manje zadovoljnih traži nove specijalitete, nove izazove, i novu zanimaciju...

– Je, radimo po cijeli dan od jutra do mraka i zapravo ima dana kad spavam samo nekoliko sati. Ljeti je tako, a zimi u restoranu me radimo. Bili su mnogi koji su probali hranu kod nas i ponudili su nam neki i posao. Evo jedni su ponudili i da zatvorimo ovdje restoran i da odemo u Irsku i ondje otvorimo restoran s ovim specijalitetima, ali nama se ne ide iz Biograda, Hrvatske. Znamo da su ove cijene u razini jedne pizze i da bismo vani puno više mogli zaraditi, ali mi ostajemo. Puno je tu naše ljubavi prema hrani, prema nečem novom, i uostalom ja sam sama sam učila iz knjiga. Našu blitvu berem, naše pomidore, ništa industrijsko, sve je zdravo. Imamo mi i lignje i girice i brzu hranu s mesom i to je ukusno i ide, ali zdrava hrana je naš brend. Vegan Burger, vegan tortilje, humus, falafel, kvinoja s povrćem, popečci s povrćem, bulgur, rezanci tikvice... Sad je s koronom malo teže jer je manje ljudi, ali vjerujem da ćemo se pokriti narudžbama za van, cateringom... A dogodine će valjda biti i bolja situacija i više gostiju – kaže nam Maja koja već planira i kako se nada da će na zimu ljudima koji vole zdravu prehranu dostavljati na kućnu adresu zdrave namirnice neposredno ubrane i odmah skuhane.

Vraćanje okusa

Uostalom, Baldinim specijalitetima već se neko vrijeme hrane sportaši koji ne žele gluten, šećere....

– Iznenadili biste se koliko ljudi želi tako živjeti. Kod nas se ovdje godinama se vraćaju isti gosti koji dovode svoje prijatelje iz Nizozemske, Njemačke, Skandinavije. I naši sve više prepoznaju kvalitetu domaće zdrave spize, ali se nadamo da će toga biti još o više – rekli su nam u Balde. Sit i zapravo opijen mirisima jela, mora, borova i nevjerojatne vedrine ovog bračnog para napuštam biogradsku plažu i Food s kapacitetom 250 ljudi. Odlazeći, shvaćam da su mi u Balde vratili okus, ali i razbili bar dva stereotipa. Prvo, nakon ovakvog zadatka nikad više se neću moći žaliti da je novinarski posao uvijek najteži. Drugo je to da sam, probajući nevjerojatni sladoled od smokava i Snickers od datulja izgubio uzrečicu nakon janjetine kad me pitaju želite li nešto slatko i kad odgovaram da nema ničeg slađeg od još janjetine... Je li opčinjenosti kumovalo i nekoliko gutljaja nevjerojatnog koktela od lavande u hladu borova na predivnoj biogradskoj plaži Soline ľ zapravo je nebitno. Jer, isplatilo se! I vratit ću se po još!