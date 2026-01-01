Želite znati sviđate li se nekome? Samo obratite pažnju na ovaj detalj u očima!

To je dilema s kojom se suočavaju samci diljem svijeta – sviđate li se nekome doista ili je samo ljubazan? Znanost sada nudi zanimljiv trik koji bi vam mogao pomoći da razjasnite stvari. Sve što trebate učiniti jest pažljivo pogledati u – oči. Prema Amandi Meyer i Moniki Zimanyi, stručnjakinjama za anatomiju sa Sveučilišta James Cook, postoji jasan fiziološki znak koji može ukazivati na seksualno uzbuđenje: proširene zjenice.

“U ljubavnim romanima proširene zjenice često se koriste kao simbol seksualne privlačnosti”, objašnjavaju za The Conversation, “Na internetu se često može pročitati savjet da su one siguran znak da se nekome tko vam se sviđa – sviđate i vi. No, što o tome kaže znanost?”. Odgovor je kratak: zjenice se doista šire kada smo uzbuđeni.

Zjenica je crni otvor u središtu oka koji se širi i skuplja kako bi regulirao količinu svjetlosti koja dolazi do mrežnice. Taj proces kontroliraju mišići i živčani sustav. “Mišić oko ruba zjenice djeluje poput sfinktera”, objašnjavaju stručnjakinje. Kada ga stimulira parasimpatički živčani sustav, zjenica se sužava. Suprotno tome, simpatički živčani sustav – poznat kao sustav ‘bori se ili bježi’ – uzrokuje širenje zjenice.

Šest glavnih okidača

Znanstvenici navode da se zjenice šire kao odgovor na šest osnovnih okidača: borbu, bijeg, hranjenje, seksualno uzbuđenje, konzumaciju droga i fokusiranje. Upravo zato proširene zjenice mogu značiti više stvari – ne samo romantičnu privlačnost.

Reagiraju li muškarci i žene isto?

Ne baš. Istraživanje iz 2021. pokazalo je da se zjenice muškaraca šire strogo u skladu s njihovim seksualnim preferencijama. Heteroseksualni muškarci reagiraju na erotske slike žena, a homoseksualni na slike muškaraca. Kod žena je situacija složenija. Zjenice lezbijki šire se i na erotske slike muškaraca, dok se kod heteroseksualnih žena širenje javlja i na slike muškaraca i žena. Drugim riječima – reakcije su znatno varijabilnije.

Možda su važnije – vaše oči

Zanimljivo je da, prema istraživačicama, širenje zjenica vašeg sugovornika možda nije presudno. Ono što može biti još značajnije jest kako vaše zjenice reagiraju jedna na drugu. “Sinkronizacija širenja zjenica povezana je s većom međusobnom privlačnošću i boljim povezivanjem”, objašnjavaju. Taj fenomen, poznat kao “mimikrija zjenica” ili “zaraza zjenica” sličan je sinkronizaciji otkucaja srca i drugih nesvjesnih tjelesnih reakcija. Sve to sugerira da se velik dio privlačnosti odvija na podsvjesnoj razini.

Unatoč svemu, stručnjakinje upozoravaju da je kontekst izuzetno važan. Proširene zjenice ne znače automatski seksualno uzbuđenje. “Iščekivanje nagrade, emocionalna napetost ili obrada snažnih podražaja – poput horor filmova ili određenih zvukova – također mogu uzrokovati širenje zjenica”, naglašavaju. Dakle, ako primijetite da netko ima proširene zjenice dok razgovarate, to može biti dobar znak – ali ne i nepogrešiv dokaz. Oči možda puno govore, ali ipak ne otkrivaju baš sve.