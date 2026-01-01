Postoji doba dana kada ljudi imaju najveću želju za seksom: Različito je kod muškaraca i žena

U skladu s temom da se parovi jednostavno ne mogu složiti kada su u pitanju određeni aspekti njihovih odnosa, nova studija otkrila je da muškarci i žene žele imati seks u različito doba dana. Naime, istraživači su proučavali u koje doba dana su ljudi najželjniji seksa, a postoji ogromna razlika između muškaraca i žena, piše Bustle.

Studija ne samo da je otkrila u kojem dijelu dana muškarci i žene preferiraju seks, već ga je suzila na točno vrijeme. Tako će muškarci najvjerojatnije biti najviše napaljeni ujutro, bilo kada između šest i devet sati, dok žene preferiraju noćnu zabavu i najraspoloženije su između 23 sata i dva sata ujutro.

Idealno vrijeme za seks u slučaju muškaraca je 7:54 ujutro, a kod žena to je ipak dosta kasnije, u 23:21 navečer. Sljedeći najpopularniji termin za oba spola je između 21 i 23 sata.

Studija na 2300 ispitanika koju je proveo Lovehoney, otkrila je da, ne samo da postoji razlika u želji u vremenu, već je većina ljudi i doživljava. Tako je od ispitanih 68 posto žena i 63 posto muškaraca barem jednom bilo u vezi s nekim čiji seksualni nagon nije odgovarao njihovom.

"Popularno je mišljenje da je ženski libido vrlo kompliciran, ali stvar je zapravo psihološke prirode. Obično to nema puno veze s partnerom. Više se radi o tome kako se žena osjeća i kako doživljava svoju seksualnost", objasnila je dr. Allison Hill. Razgovaranje o ovim preferencijama može svima uštedjeti puno vremena i gnjavaže, no ako želite uhvatiti svog partnera u pravo vrijeme, možda bi bilo dobro postaviti alarm.