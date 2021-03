Zašto žene u dugim vezama ili u braku češće gube želju za seksom nego muškarci?

Iako se sa slabim libidom bori sve više muškaraca, i dalje su žene te koje se najčešće krivi jer su u dugogodišnjoj vezi ili u braku izgubile želju za seksom .

Prema istraživanju s više od 5.000 žena u dobi od 20 do 55 godina, 30 do 50 posto ih je reklo da su u nekoj fazi života iskusile manjak seksualne želje u stalnoj vezi - a razlog za to nije bio manjak ljubavi ili privlačnosti prema partneru jer su žene u anketi rekle da su 'općenito zadovoljne s odnosom s partnerom'.

Iako smanjenu želju žene mogu doživjeti u bilo kojoj dobi, ona se najčešće događa nakon velikih promjena poput poroda, menopauze ili pak uslijed hormonalnih problema, a liječnici naglašavaju da je to stanje često prolazno - kod dovođenja hormona u red, vraća se i seksualna želja.

Ako partnerima ili supružnicima ne nedostaje komunikacije, nježnosti i zajedničkog osjećaja zadovoljstva, kao uzrok smanjenja ženskog libida navode se često i psihološki uzroci, poput preopterećenosti zbog brojnih obaveza, velikog stresa, nezadovoljstva izgledom ili pak depresije.

Foto: Shuttershock

No kako tvrde liječnici, pravi uzrok zašto dolazi do smanjene želje ipak je smanjenje testosterona kojeg u tijelu zdrave žene ima čak deset puta više nego estrogena. Naime taj muški hormon utječe na raspoloženje, energiju i libido kod žena baš kao što čini i kod muškaraca.

Razina testosterona kod žena nije stabilna - a ako je hormona više, veća je želja za seksom i obrnuto. No ključno je to što se proizvodnja testosterona stimulira redovitim seksom pa žena kad jednom izgubi volju za seksom, lako može ući u taj začarani krug.

- Ako žena samu sebe uvjerava da je u redu ne seksati se s partnerom jer je pod stresom ili nema volje, sama sebi unaprijed smanjuje buduću želju. Kod žene koja zna da je pod stresom, ali pak aktivno rješava svoj problem želje, libido će se na kraju 'aktivirati' - kaže seksualna terapeutkinja dr. Rosie King.

Što je s muškom smanjenom željom?

Za razliku od 30 do 50 posto žena s povremenim fazama smanjenja libida, kod muškaraca je postotak od 10 do 20 posto. Također, kod njih se testosteron proizvodi neovisno jesu li se seksali ili ne i imaju znatno veće razine tog hormona u tijelu, pa je glavni uzrok smanjenog libida kod njih obično fizičko smanjenje testosterona koje se lako dokazuje analizom krvi.

Foto: Shuttershock

Ipak, ako kod muškarca ili kod žene pak postoji želja za seksom, razvijanje seksualnih maštarija i/ili masturbacija, tad ipak treba uzrok problema tražiti u odnosu s partnerom, rekla je dr. King za Web Md.

