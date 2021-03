'Imam odličan seks s 20 godina mlađim muškarcem, ali naše obitelji nas ne podržavaju'

- Prošle godine upoznala sam puno mlađeg muškarca na stranici za spojeve, a nakon nekoliko mjeseci pričanja, upoznali smo se uživo i odmah počeli izlaziti. Seks je odličan, imamo puno tog zajedničkog i volimo se, ali naši prijatelji i obitelji ne žele nas prihvatiti kao par - napisala je jedna žena za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne:

Ona ima 44, a on 24 godine. Često kada su u javnosti, njezin dečko ponaša se kao da je se srami i ne želi pokazivati nježnost prema njoj. Iako je ovo najbolja veza koju je imala od braka koji je završio prije pet godina, pita se ima li njihova veza budućnost.

- Nema ništa loše u razlici u godinama, ali vi i vaš dečko očito ste u vrlo različitim životnim fazama. On tek započinje sa svojim životom, dok vi imate puno više iskustva. On bi u budućnosti možda htio imati djecu, a manje je vjerojatno da ćete mu ih vi moći dati. S druge strane, nije svaka veza namijenjena da traje cijeli život i nema ništa loše u tome da uživate u njoj dok ona ne krene svojim tijekom. No, što duže ostanete zajedno, to više riskirate da se povrijedite ako i kada završi - odgovorila mu je Deidre.

Obožavatelji čokolade zgroženi: Evo kako izgleda biljka kakaovac prije nego se preradi u omiljeni slatkiš!