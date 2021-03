- Napravila bih bilo što seksualno za svog supruga, ali on ne želi napraviti ništa za mene. On stalno zanovijeta zbog korištenja kondoma i ne sviđa mu se kada sam ja ‘gore’. Potakla sam seks neku večer, započeli smo predigru i onda sam mu pružila oralni seks. Postigao je orgazam, a onda se samo okrenuo i zaspao - napisala je jedna žena za The Sun.

Orgazam nije povezan samo sa seksom, evo kada ga još možete doživjeti:

Osjeća se nevoljeno i frustrirano. Njihov je seksualni život definitivno bio bolji prije nego što su dobili sina. Imala je traumatičan porođaj, ali mislila je da oboje mogu preboljeti taj događaj.

- Vaš suprug vjerojatno je u strahu od slučajne trudnoće i neki muškarci bore se sa seksom s njihovim partnericama nakon što su vidjeli bol porođaja. Pronađite miran trenutak kada ćete mu reći da ste zabrinuti i da mu želite pomoći. Neka posjeti liječnika opće prakse ako smatra da je problem dublji - odgovorila joj je Deidre.

Obožavatelji čokolade zgroženi: Evo kako izgleda biljka kakaovac prije nego se preradi u omiljeni slatkiš!