Zašto svi daju otkaz u siječnju? Ovo bi mogli biti neki od razloga

Potraga traje tijekom cijelog mjeseca, a u prosjeku jedna od pet osoba traži novi posao u novoj godini. Što to ima u siječnju što tjera ljude da razmisle o trenutnom radnom mjestu? Stručnjaci za zapošljavanje i poslodavci otkrili su što misle, zašto ljudi takve odluke donose baš ovaj mjesec.



Nova godina, novi ja - prastara rečenica kojom se ljudi vode na početku godine i planiraju velike promjene. Stephen Humphreys, direktor jedne kompanije ispričao je za metro.co.uk. kako želja za novim ciljevima tjera ljude da traže novi posao. "Siječanj je doba kada ljudi sami sebi postavljaju nove ciljeve i traže promjene. Posao je velika stavka u životu, pa je to prva stvar koju se odluče promijeniti." Nick Kirk, glavni direktor druge kompanije kaže kako ljudi traže svjež početak. "U siječnju se povećava broj prijava za posao jer su ljudi inspirirani za promjene, najviše sredinom mjeseca, a još jedna zanimljiva stvar je da to rade utorkom! Na 'veliki ponedjeljak' donose odluku, u utorak ju provedu."

Veze se prekidaju, broj rastava povećava

Phill Westcott, direktor odjela za zapošljavanje jedne tvrtke vjeruje kako je upravo siječanj mjesec kada se ljudi 'probude' i osvijeste događaje iz prosinca. "Drastične promjene u vezama događaju se u prosincu, a onda u siječnju ljudi krenu tražiti novi posao kao još jednu promjenu u životu. Na primjer, početkom prosinca događa se najviše prekida, ali ostatak je popularan za zaruke." U siječnju je također dan kada se događa najviše rastava braka i to već u prvom tjednu. Bilo da ste ostavljeni ili da ostavljate, tražit ćete i novi posao u želji za novim početkom.



Obitelj je velika motivacija

Vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima u prosincu motivira i potiče ljude da donesu neke velike odluke početkom godine i promjene perspektivu na neke stvari. Phill vjeruje da oni koji su bili tijekom cijele godine nesretni postavljaju sebi pitanje trebaju li se vratiti na posao. "Period u kojem su ljudi odvojeni od posla za praznike i provode ga s obitelji i prijateljima je ključan za posao. Ako su se do sad osjećali stresno i pod pritiskom, tijekom praznika su se opustili i shvatili da nije vrijedno vratiti se na staro radno mjesto.



Promjene u firmi

Siječanj je vrijeme povišice i promaknuća na poslu. Oni koji misle da neće dobiti niti jedno od navedenog dobivaju motivaciju da traže novi posao. Maggie Old, HR direktorica jedne tvrtke slaže se s tvrdnjom da je siječanj veliki mjesec u kalendarima tvrtki. "Mnoge firme planiraju također velike poslovne promjene u novoj godini, a neki zaposlenici ne vide sebe u tome, pa se odlučuju na otkaz."

Siječanjsko raspoloženje

Još jedan razlog je depresija u siječnju. Cijeli mjesec je siv, dani su tamni i generalno vlada loše raspoloženje.

