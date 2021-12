Frizerka podijelila kakvi ju zahtjevi klijentica izluđuju: 'Želim skratiti vrhove, ali bez da se dira dužina...'

Ako niste nikad iz frizerskog salona izašli nezadovoljni, sigurno ste čuli druge kako se žale na svoju novu frizuru i/ili frizera, no rijetko imamo priliku čuti na što se žale sami frizeri i što je njima najgore u radu s klijentima, posebno onima koji su vrlo zahtjevni.

Frizerka i vizažistica Amylee nedavno je na svom TikTok računu @amyleeartistry s pratiteljima podijelila kakvi zahtjevi klijentica nju dovode do ludila, a njen je video pogledan skoro 500 000 puta.

Pod naslovom Hairstylist Nightmares (Noćne more frizera) Amylee je opisala neke od najčešćih 'nesporazuma' koje doživljava u salonu, one za koje su krive nerazumne klijentice, ali i sami frizeri.

Rekla je tako da se i njoj i drugim frizerima često dogodi da počnu šišati i tek onda shvate da to rade s pogrešnim škarama (na primjer s onima za stanjivanje kose), a događa joj se, priznaje, i da klijenticu slučajno sušilom za kosu lupi po glavi ili joj s vrućom peglom za ravnanje kose uhvati uho...

- Dođu mi klijentice s 'mrtvim' i spaljenim vrhovima i kažu da one ili njihovi partneri 'baš vole njihovu dugu kosu', pa da im nekako 'sredim' vrhove ali bez da im diram duljinu... - ispričala je, a prenosi The Sun.

Isto tako, kaže, mrzi kad napokon zamiješa sve kemikalije da dobije boju što sličniju onoj koju klijentica želi, no čim joj počne nanositi na glavu, ona se predomisli - i kaže da bi 'zapravo ipak htjela nešto malo drugačije...'

- Osim toga, mnoge žene iz nekog razloga misle da će se boja bolje primiti što je kosa prljavija, pa mi na bojanje dođu s masnom kosom koju danima nisu oprale - požalila se, no to je, kaže, mit.

Njen je video dobio na stotine komentara pratitelja, a većinu je nasmijala jedna njena izjava...

- "Klijentice redovito slučajno udarim sušilom za kosu po glavi", to je to, mislila sam da se to samo meni događa! - napisala je jedna kolegica frizerka u komentarima.

