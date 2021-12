'Moj dečko ne želi imati seks sa mnom ako nemam sređene nokte. Osjećam se tako nesretno'

– Moj dečko neće imati seks sa mnom osim ako ne sredim nokte. Ja imam 28, a on 27 godina i zajedno smo tri godine. Stalno kritizira moj izgled. Kad izađemo van, neće me držati za ruku osim ako misli da izgledam dovoljno dobro da budem ‘pokazivana’ – napisala je jedna djevojka za The Sun.

Za njezin rođendan ignorirao je sve njezin želje te joj poklonio vaučer za uređivanje noktiju i trepavica. Ona je medicinska sestra i ne smije imati duge umjetne nokte jer je to nehigijenski, ali njezin dečko i dalje želi da ih napravi za njega.

– Kad sam rekla da ne mogu, a on bi me trebao voljeti bez obzira na to, samo mi se rugao. Jednom je rekao da će se bolje ponašati prema meni ako se više potrudim oko svog izgleda. To me čini tako nesretnom – nastavila je.

– Ovo je veliki problem! Vaš dečko zvuči plitko, narcisoidno i kontrolirajuće. Ne zanima ga tko ste i čini se da vas cijeni samo zbog vašeg izgleda. Ljubav nikada ne smije biti uvjetovana. Razmislite o tome da ga napustite prije nego što uništi vaše samopoštovanje - odgovorila joj je Deidre.

