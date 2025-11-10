Naši Portali
jeste li znali?

Zašto je dobar seks važniji nego što mislite? Nije samo stvar strasti, nego i zdravlja

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
10.11.2025.
u 22:50

Seks nije samo fizička potreba, nego i važan dio emocionalne i mentalne ravnoteže.

Seks se često opisuje kao “začin veze”, ali zapravo je puno više od toga. Osim što povezuje partnere i produbljuje emocionalnu bliskost, ima i brojne pozitivne učinke na naše mentalno i fizičko zdravlje. Ako vam se čini da je strast u vezi pomalo splasnula, možda je vrijeme da na seks počnete gledati kao na oblik brige o sebi – i o partnerstvu.

Seks povezuje i smiruje: Tijekom seksa tijelo otpušta oksitocin, hormon koji jača osjećaj povezanosti, povjerenja i nježnosti. Zbog toga se nakon intimnosti često osjećamo mirnije i emotivno bliže partneru. Nije slučajno da se mnogi parovi pomire upravo nakon seksa – fizička bliskost doslovno “resetira” emocionalni sustav.

Seks jača imunitet i smanjuje stres: Stručnjaci kažu da osobe koje imaju redovit seksualni život češće imaju bolji imunitet, rjeđe pate od nesanice i lakše se nose sa stresom. Tijekom orgazma dolazi do otpuštanja endorfina, prirodnih “hormona sreće”, koji imaju moć smanjiti tjeskobu i poboljšati raspoloženje. Ukratko – seks je najbolja besplatna antistres terapija.

Intimnost i samopouzdanje: Redovita intimnost može učiniti čuda za samopouzdanje. Kada se osjećamo poželjno, automatski se osjećamo i sigurnije u drugim područjima života. Dobar seksualni odnos ne ovisi samo o fizičkoj privlačnosti, već i o komunikaciji, otvorenosti i povjerenju.

Ako imate osjećaj da je rutina preuzela stvar, male promjene mogu napraviti veliku razliku. Isprobajte nešto novo – promijenite ambijent, iznenadite partnera sitnicom, razgovarajte o željama i granicama. Intimnost nije samo čin, nego proces u kojem učimo jedno o drugome.

Seks nije samo fizička potreba, nego i važan dio emocionalne i mentalne ravnoteže. Kad postoji povezanost, poštovanje i otvorenost, on postaje izvor energije, zadovoljstva i bliskosti. Dakle – ne podcjenjujte snagu dobrog seksa. Vaše tijelo, um i veza bit će vam zahvalni.

Što ste po horoskopu otkriva što volite u spavaćoj sobi i koja vam je najdraža seks poza
1/13
Ključne riječi
erekcija libido orgazam zdravlje intima seks

