Nije pametno: Ovu hranu nemojte jesti prije seksa!

Čokolada, voće i kamenice među nekim su od afrodizijaka o kojima se najviše govori. Uvriježeno mišljenje je da oni pomažu u stvaranju dobrog raspoloženja tako da pojačavaju kemikalije koje u tijelu pospješuju libido. Ali koliko je od toga istina? Ne postoji previše znanstvenih dokaza koji podupiru neki od najčešćih afrodizijaka, pa se smatra da su oni često produkt naše mašte. No, iako vam konzumacija kamenica može, ali i ne mora pomoći u tome da se oraspoložite za seks, nema razloga da ih ne jedete. Ipak, postoji određena hrana koju biste prije seksa, prema američkoj dijetetičarki Kaitlin Dresser, trebali izbjegavati, piše Yahoo!

Mahunarke: Grah, leća, slanutak i druge mahunarke poznate su po tome što izazivaju probavne smetnje. "Mahunarke sadrže vlakna i šećere koje ljudsko tijelo ne može probaviti na normalan način. Umjesto toga, bakterije u našim crijevima sve to razgrađuju, uzrokujući fermentaciju, proces koji čini pivo ili kombuchu gaziranim. Drugim riječima, mahunarke mogu izazvati nadutost i stvaranje plinova", kaže Dresser.

Kupusnjače: Povrće kao što su brokula, kelj, kupus, ujedno su jedne od najzdravijih namirnica bogate hranjivim tvarima. Savršene za naše zdravlje. "Također postoji veća vjerojatnost da će ovo povrće uzrokovati plinove. Uz zavidnu dozu vlakana, ova super hrana je bogata glukozinolatima odnosno prirodnim spojevima koji sadrže sumpor. Kada se probave, mogu proizvesti plin s mirisom sumpora", objašnjava Sabrina Oliver, viša klinička nutricionistica specijalizirana za probavne bolesti.

Češnjak i luk: Češnjak i luk također imaju spojeve koji sadrže sumpor. "Kada ih žvačete, sumporni spojevi oslobađaju plin koji se miješa s bakterijama u ustima koje također izbacuju plinove, što dovodi do lošeg zadaha", kaže Oliver.

Hrana bogata ugljikohidratima: Ugljikohidrati koji se nalaze u hrani poput kruha, tjestenine i krumpira sadrže jednostavne šećere koji trenutno šalju nalete energije u ljudski organizam. No, ona ne traje dugo budući da ugljikohidrati imaju tendenciju brzog skoka, a potom i neizbježnog umora, odnosno pada energije.

Crveno meso: Ne morate u potpunosti izbjegavati govedinu, no neke vrste crvenog mesa vjerojatnije će vas poslati na kauč nego u spavaću sobu. To je zato što je masnoća najteži nutrijent koje naše tijelo dugoročno probavlja. Kako bi pomoglo taj proces, tijelo usmjerava više energije u naš gastrointestinalni sustav koji potom uzrokuje probavne smetnje.

Mliječni proizvodi: Ovi proizvodi mogu izazvati simptome sindroma iritabilnog crijeva ili potaknuti žgaravicu. Osim toga, mliječni proizvodi također imaju visok udio masti zbog čega se možete osjećati tromo dok vaše tijelo radi na probavljanju.

Pržena hrana: "Pržena i masna hrana može izazvati osjećaj nadutosti ili, u nekim slučajevima, izazvati proljev", kaže Oliver te dodaje kako je najbolje ovu vrstu hrane zamijeniti s onom pečenom ili s roštilja.

Određena pića: "Pića koja sadrže šećerne alkohole kao što su niskokalorična pića ili pića bez šećera mogu uzrokovati probavne probleme jer se te zamjene za šećer ne apsorbiraju u potpunosti u našim crijevima", objašnjava Oliver, a dijetetičarka Dresser dodaje kako bi bilo jednako tako dobro smanjiti količinu alkoholnih pića koji mogu smanjiti razinu testosterona, a potom i seksualni nagon.