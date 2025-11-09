Naši Portali
za bolji seks

Pijenje jednog popularnog pića navečer može poboljšati vaš seksualni život, otkriva studija

09.11.2025.
Ima blagotvoran učinak na poboljšanje seksualne želje...

Jedno određeno piće može podići vaš libido, a radi se o - vrućoj čokoladi. Naime, to je piće koje dvoje od svakih 10 mladića i djevojaka pije prije spavanja. Kasna noćna šalica vruće čokolade oraspoloži još 18% parova – dok se alkohol našao na iznenađujuće trećem mjestu, s 12% ispitanih ljudi koji su rekli da vole popiti to piće prije nego što odu u krevet, piše Daily Star. Stranica za upoznavanje bračnih parova Illicit Encounters pitala je 2000 odraslih piju li omiljeno piće prije seksa. Glasnogovornica Jessica Leoni rekla je da postoji "nešto izvrsno erotično" u ispijanju tople čokolade.

"Čokolada je afrodizijak pa kasnonoćna šalica ima savršenog smisla",rekla je. Toplo mlijeko zauzelo je četvrto mjesto u anketi, a 10% ispitanika reklo je da im je pomoglo da se opuste, dok su neki priznali su da vole popiti šalicu Bovrila (guste i slane paste s ekstraktom mesa, slične ekstraktu kvasca) prije seksa. 

Osim toga što je čokolada ultimativna slastica, tamna čokolada ima blagotvoran učinak na poboljšanje seksualne želje. Dokazano je da u svom sastvau sadrži feninalin, koji povećava seksualnu požudu. Moguće je da konzumiranje većih količina čokolade može uzrokovati osjećaje slične onima kada smo zaljubljeni.

Favoriti među napicima prije spavanja:

  • Vruća čokolada – 19%
  • Engleski čaj  – 19%
  • Alkohol – 12%
  • Toplo mlijeko - 10%
  • Čaj od paprene metvice – 9%
  • Čaj od kamilice – 8%
  • Kava – 7%
  • Bovril – 5%
