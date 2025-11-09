Pijenje jednog popularnog pića navečer može poboljšati vaš seksualni život, otkriva studija

Jedno određeno piće može podići vaš libido, a radi se o - vrućoj čokoladi. Naime, to je piće koje dvoje od svakih 10 mladića i djevojaka pije prije spavanja. Kasna noćna šalica vruće čokolade oraspoloži još 18% parova – dok se alkohol našao na iznenađujuće trećem mjestu, s 12% ispitanih ljudi koji su rekli da vole popiti to piće prije nego što odu u krevet, piše Daily Star. Stranica za upoznavanje bračnih parova Illicit Encounters pitala je 2000 odraslih piju li omiljeno piće prije seksa. Glasnogovornica Jessica Leoni rekla je da postoji "nešto izvrsno erotično" u ispijanju tople čokolade.

"Čokolada je afrodizijak pa kasnonoćna šalica ima savršenog smisla",rekla je. Toplo mlijeko zauzelo je četvrto mjesto u anketi, a 10% ispitanika reklo je da im je pomoglo da se opuste, dok su neki priznali su da vole popiti šalicu Bovrila (guste i slane paste s ekstraktom mesa, slične ekstraktu kvasca) prije seksa.

Osim toga što je čokolada ultimativna slastica, tamna čokolada ima blagotvoran učinak na poboljšanje seksualne želje. Dokazano je da u svom sastvau sadrži feninalin, koji povećava seksualnu požudu. Moguće je da konzumiranje većih količina čokolade može uzrokovati osjećaje slične onima kada smo zaljubljeni.

Favoriti među napicima prije spavanja: