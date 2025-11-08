Želite se riješiti stresa? Seksajte se ovoliko puta tjedno!

Svatko ima svoje tehnike rješavanja ili smirivanja stresa, no stručnjak za veze smatra da bi jedna stvar mogla najviše pomoći, a to je seks. Naime, seks tri puta tjedno s vašim partnerom mogao bi biti najbolja dostupna tehnika za suzbijanje stresa, piše Daily Mail. Savjetnica Tracey Sainsbury kaže da bi ljudi trebali imati mnogo više seksa umjesto da prestanu imati seks jer su pod stresom. Ona ukazuje na 'dnevnu dozu' hormona sreće koji se preporučuju za dobrobit ljudi, uključujući serotonin, dopamin i 'hormon maženja' oksitocin.

Seks ih može isporučiti kroz intimnost i kontakt kože na kožu kao i sam čin. Sainsbury je savjetovala ljudima da koriste seks za "ublažavanje stresa", za parove koji se bore začeti ili idu na umjetnu oplodnju. No rekla je da je to dobar savjet za svakoga tko se suočava sa stresom u svom životu i da bi mogao djelovati bolje od nekih drugih tehnika za ublažavanje stresa.

"Postoji mala infografika koja se zove doza na dan koja govori o povećanju vašeg dopamina, oksitocina, serotonina i pozitivnih endorfina jer su oni vaši hormoni sreće, ali su i vaši hormoni izdržljivosti i otpornosti kada osjećaju stres. Sve ih možete stimulirati seksom, a ljudi bi to jednostavno trebali učiniti dijelom svoje rutine. Iskreno govoreći, to ne mora biti lijepo, romantično vođenje ljubavi. To može biti brzinski seks. Samo budite razigrani i zabavni", otkrila je savjetnica za veze.

Prosječan par seksa se samo jednom tjedno, pokazuju rezultati jednog istraživanja. Seks može biti zadnji na popisu nakon posla, druženja, kuhanja, kućanskih poslova i svih ostalih životnih obaveza. Ali seksu treba dati prednost, smatra Sainsbury. "Iskoristite odnos za oslobađanje od stresa, pojačajte pozitivne endorfine. Budite goli zajedno, za kontakt kožom na kožu, bilo u krevetu ili gledajući televiziju", rekla je.