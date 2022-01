Zaprosio ju je na putovanju u Dubai, a onda par tjedana prije vjenčanja samo nestao: Više se nikada nisu čuli

Djevojka poznata samo po imenu Artrice postala je viralna nakon što je na društvenoj mreži TikTok objavila nesretnu ljubavnu priču koja je mnoge ostavila u šoku.



Kozmetičarka iz Dallasa u Teksasu ispričala je da ju je zaručnik odveo na putovanje u Dubai, a tamo ju je iznenadio prosidbom. Pristala je i jedva čekala vratiti se s puta da podijeli sretne vijesti sa svima, ni ne sluteći da od cijelog vjenčanja neće biti ništa.



Jednu večer razgovarali su putem telefona o svom velikom danu, a za samo nekoliko sati zaručnik je nestao!



Prekinuo je svaki kontakt s njom, bez riječi i objašnjenja, a Artrice je ostala shrvana, šokirana i razočarana.



Pratitelji su je odmah počeli ispitivati je li sigurna da je namjerno nestao i samo ju ghostao kako se to danas popularno kaže kada netko bez objašnjenja prekine kontakt s vama, a ona je rekla da je.



"Je li mrtav? Jesam li razgovarala s njegovom obitelji? Naravno da sam pokušavala doći do njih. I da, prema onome što znam, on je živ. Zvala sam koga god sam mogla od prijatelja i obitelji, a svi su me samo upućivali nekom drugom. To pokazuje da su ga štitili, tko zna kakvu je priču skrivao...", ispričala je djevojka i dodala da se nikada, ali baš nikada više nisu čuli.



Kako bi sve to preboljela, Artrice se okrenula poslu i počela se usavršavati kao kozmetičarka za trajnu šminku. "Ono što te ne ubije, učini te jačim", kaže.

