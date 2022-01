Prve sijede dobila je s 13 godina, a prestala se i šišati: Danas ima najdužu sivu kosu na svijetu

Anna Shepherd, 30-godišnja farmerica iz Mađarske, prava je princeza Rapunzel iz istoimenog Disney animiranog filma - njezina sijeda kosa plijeni pažnju gdje god se pojavi, pogotovo u kombinaciji sa jedinstvenim povijesnim stilom koji nosi.



Prve sijede ova djevojka dobila je sa samo 13 godina, a kako prenosi The New York Post, vršnjaci su je zbog toga maltretirali i nazivali Cruellom iz 101 Dalmatinera, pa je molila majku da joj oboji kosu. "Plašila sam se da ću izgledati staro ako skroz posijedim. Nisam imala samopouzdanja, ljudi bi me stalno gledali. Ipak, s vremenom sam zavoljela svoju kosu i postala je kao neki zaštitni znak."

Negdje s 14 godina Anna je odlučila prestati sa šišanjem vrhova, pa joj je kosa narasla gotovo do poda. "Ne odlazim frizeru od tada, tu i tamo zamolim majku da mi odreže vrhove", kaže za medije.



Kosu pere, kaže, samo jednom mjesečno i to s nekoliko kapi ulja, a češlja se svakih nekoliko tjedana.

Svojom kosom, vintage haljinama i predivnim fotografijama privlači pažnju i na Instagramu gdje ima 16 tisuća pratitelja, a kaže da osim pogleda, na cesti ne izostaju ni komentari prolaznika - jednom ju je jedan muškarac pitao može li polizati njezinu kosu.

