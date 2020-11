Djelatnica supermarketa dala otkaz putem razglasa: Izvrijeđala šefa i kolege, pa otišla

Dati otkaz, koji god razlog bio, nije baš jednostavno. Često su ljudi ljutiti, bijesni, frustrirani jer dugo trpe stvari koje ih smetaju, pa se moraju truditi da šefu priopće vijest što mirnije i pristojnije ako žele izbjeći sukob. Ipak, jedna žena htjela je jasno dati do znanja šefu, kolegama, ali i mušterijama zašto odlazi.



Zaposlenica Walmart supermarketa donijela je odluku da će otići s radnog mjesta, a tu vijest priopćila je svima putem razglasa.



Shana iz Teksasa rekla je: "Pozdrav svim kupcima, želim reći da napokon dajem otkaz na toksičnom radnom mjestu koje me dovelo do očaja u zadnjih godinu dana i sedam mjeseci."



Ova 19-godišnjakinja uz niz psovki i uvreda otkrila je da su menadžeri, kolege i šefovi rasisti koji maltretiraju svoje zaposlenike. "Uz sve to, muški kolege su perverznjaci. Nadam se da tako ne razgovarate sa svojim kćerima."



Ipak, jednu kolegicu odlučila je pohvaliti: "Sve pohvale Ariel, obožavam te i hvala ti što si mi dala ovaj posao kad mi je najviše trebao."

Pogledajte video:

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy — shana (@shanaquiapo) October 31, 2020

Sve je snimila mobitelom, a video koji je objavila na svom Twitteru pogledan je više od četiri milijuna puta. U komentarima su joj mnogi pružili podršku i pohvalili je za hrabrost, prenosi UNILAD.

