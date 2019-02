Zanimljive činjenice o očima: Zbog ovoga biste trebali izbjegavati gledati u sunce

Kakve god boje bile, smeđe, plave ili zelene, oči su ogledalo duše. I otkrivaju puno. Ponekad je dovoljan samo pogled u nečije oči da otkrijete nečije emocije. Svi smo barem jednom u životu čuli da "nam se oči smiju".

Oftalmologinja Rebecca Taylor, stručnjakinja i glasnogovornica američke Akademije za oftalmologiju (American Academy of Ophthalmology) otkrila je neke zanimljive činjenice o našim očima koje možda dosada niste znali.

Nije samo mrkva dobra za vid, jedite i ovo

Poznato je da je konzumacija mrke dobra za vid jer sadrži vitamin A, no u svoju biste prehranu za zdravlje očiju trebali uvrstiti i špinat, kelj i brokulu jer djeluju preventivno protiv makularne degeneracije koja se pogoršava s godinama starosti pacijenta. Jedite i losos, tunu i namirnice bogate omega 3- masnim kiselinama koje sprečavaju suhoću oka.

Oko brzo zacjeljuje

Iako je bilo koja ozljeda oka vrlo bolna, zapravo je zanimljiva činjenica da se oko brzo oporavlja i zacjeljuje. Neke abrazije mogu se izliječiti za čak 24 do 48 sati. Ako imate bilo kakve ozljede oka, trebali biste posjetiti svog liječnika da spriječite bilo kakvu infekciju.

I oči mogu "izgorjeti od sunca"

Znali smo da UVA i UVB zrake mogu naštetiti našoj koži i organizmu, ali jesmo li znali da nam mogu "izgorjeti" i oči?. Zbog ovoga je vrlo bitno nositi sunčane naočale koje štite oči od tih zraka. Opekline koje mogu nastati na oku nisu ni u kojem slučaju iste kao i opekline na koži. Razlika je poprilična. Na koži ćemo brzo, nakon jakog izlaganja suncu, osjetiti neugodno žarenje kože praćeno crvenilom i svrbežom. Kada opekline nastanu na očima,, to je rezultat dugotrajnog izlaganja štetnim zrakama, a može u konačnici dovesti do zadebljanja tkiva unutar oka. To može rezultirati i operacijom oka.

Nosite sunčane naočale i kada je oblačno

UV zrake mogu oštetiti površinu oka što može uzrokovati razne probleme s očima. Nema izgovora da ne nosite sunčane naočale čaki po oblačnom vremenu, poručuje, pak oftamolog Brian Boxer Wachler, koji je proveo istraživanje sunčanih naočala i utvrdio da čak i one najjeftinije imaju stakla koja štite od štenih UV zračenja.

Moguće je da se vid popravi s godinama

Poznato je da dioptrija u većini slučajeva raste s godinama, a često se osobe starije dobi suočavaju s nekim oblikom slabovidnosti. No, u pojedinim slučajevima ta dioptrija može nestati "sama po sebi". Ali, to u suštini može biti pokazatelj nekih drugih zdravstvenih problema. Osobe koje nakon nekog vremena s dioptrije, primjerice, +3 izgube dioptriju , odnosno vidnost im se vrati na 0, možda je vrijeme da posjete liječnika. Ovo se može dogoditi kada osobe obole od dijabetesa

Zašto udarac glavom može dovesti do privremenog sljepila?

Centar za vid smješten je u stražnjem i donjem dijelu glave, stoga ako se dogodi da tim dijelom glave padnete ili pretrpite udarac na tom dijelu može se dogoditi privremeno sljepilo. Optički živac počinje na stražnjem dijelu oka i prenosi informacije do tjemene kore u stražnji dio mozga.

Duljina oka pokazatelj je kakav ćete vid imati

Duljina očne jabučice uzrokovat će kratkovidnost ili dalekovidnost. Kratkovidne osobe imaju dužu očnu jabučicu, dok dalekovidne osobe imaju kraću. Samo promjena milimetra u duljini očne jabučice odigrat će veliku ulogu kada je vid u pitanju.

Oko raste s godinama

Znamo da uši rastu s godinama, ali takva je situacija i kada su oči u pitanju. Kada se beba rodi ima oči široke 16 milimetara. Svoj maksimum od 24 milimetra dosegnut će za vrijeme puberteta.

Svi se rađaju s nešto svjetlijim očima

Svaka beba nakon rođenja imat će nešto svjetlije oči nego što će to biti kasnije. Obično se radi o nekoliko nijansi svjetlije boje od genetski "napisane" boje očiju. Razlog ovome leži u tome da kod beba još nije do kraja razvijena pigmentacija pa će se tako nakon nekog vremena, s njenim razvojem, i boja očiju "pokazati".

Gledanje u direktno sunce može nas oslijepiti

Sigurno vam je poznata situacija kada djeca kroz komad razbijenog stakla neke boce i uz pomoć sunčevih zraka mogu zapaliti komadić papira. Upravo takav proces se događa i s našim očima kada gledamo direktno u sunce. Oči se, naravno, neće zapaliti, ali će nastati sljepilo. To se događa zato što leća u našem oku fokusira sunčeve zrake na mrežnici što dovodi do gubitka vida. Zato nemojte gledati direktno u sunce.

