Liječnici su simptome 25-godišnjakinje odbacili kao 'ženske probleme'... a zatim joj je moralo biti uklonjeno 70 posto želuca

Mladoj ženi dijagnosticiran je rijedak oblik raka želuca svega nekoliko mjeseci nakon što su liječnici njezine ozbiljne zdravstvene tegobe odbacili kao “ženske probleme”. Bella Bayliss (25) prvi je put potražila pomoć na hitnoj službi Kraljevske bolnice u Gloucestershireu u siječnju 2019. godine. Tada se žalila na jake bolove u trbuhu, nedostatak daha, ekstremnu nadutost i izrazitu iscrpljenost, no nakon pregleda je otpuštena i poslana kući.

“Bila sam zadihana i tijekom običnih svakodnevnih aktivnosti, bila sam jako blijeda i stalno me bolio trbuh”, ispričala je Bella za Daily Mail, “Rekli su mi da sam izrazito anemična, poslali me kući i sve pripisali ženskim problemima. Znala sam da to nije to”. U mjesecima koji su uslijedili stanje joj se dodatno pogoršalo – potpuno je izgubila apetit, osjećala trnce i utrnulost u rukama i nogama te stalni umor. Iako je dio simptoma pokušavala pripisati ranom ustajanju zbog posla u supermarketu, osjećaj da nešto ozbiljno nije u redu nije je napuštao.

Nezadovoljna odgovorima, tada 19-godišnja Bella ponovno se vratila u istu bolnicu u studenom iste godine i inzistirala na dodatnim pretragama. Liječnici su joj tada napravili endoskopiju, tijekom koje su otkrili gastrointestinalni stromalni tumor (GIST) veličine čak šest centimetara u želucu.

GIST je iznimno rijedak oblik raka koji pogađa između 10 i 15 ljudi na milijun godišnje i čini tek jedan do dva posto svih karcinoma probavnog sustava. Simptomi uključuju osjećaj nadutosti, bolove u trbuhu i prsima, mučninu i anemiju – upravo ono što je Bella mjesecima osjećala.

Riječ je o vrsti sarkoma koji se razvija u mekom tkivu probavnog sustava i često ne reagira na standardnu kemoterapiju. Zbog toga je jedina opcija liječenja bila opsežna operacija. U Bellinom slučaju kirurzi su morali ukloniti čak 70 posto njezina želuca. “Da su me shvatili ozbiljno kad sam se prvi put javila, ne bi morali ukloniti toliki dio želuca. Tumor je u međuvremenu narastao”, rekla je Bella, dodajući da su testovi pokazali kako je čak 85 posto tumora bilo kancerogeno.

Iako je operacija bila uspješna, posljedice su trajne. Danas mora jesti vrlo male obroke tijekom dana, a obroci s prijateljima ili izlazak na piće za nju su često izvor tjeskobe. Velik ožiljak na trbuhu također je utjecao na njezino samopouzdanje. “Isprva sam ga pokušavala skrivati, a sada sam zapravo ponosna na njega. To je dio moje priče”, priznaje.

Nažalost, u jesen 2025. godine, tijekom rutinskog pregleda, liječnici su otkrili da se rak vratio – ovoga puta u obliku dva tumora na jetri. “Otišla sam na pregled misleći da je to samo još jedna kontrola. Kad su rekli da vide sjene na jetri, odmah sam znala”, rekla je, “Nakon pet godina mislite da ste to poglavlje zatvorili. Ovaj put je bilo drugačije – strah je veći jer znate što vas čeka”.

Trenutno liječnici pokušavaju pronaći terapiju koja bi djelovala, no Bella kaže da je jedina stvarna šansa za izlječenje nova operacija. Iz bolnice Gloucestershire NHS Foundation Trust oglasili su se priopćenjem: “Duboko nam je žao što se rak gospođice Bayliss vratio i razumijemo koliko je to uznemirujuće za nju i njezinu obitelj. Također nam je žao zbog njezina iskustva iz 2019. i 2020. godine te smo ga iskoristili kako bismo naglasili važnost temeljitih pretraga u sličnim situacijama”.