Pet zlatnih pravila liječnice za 2026.: Ne zanemarujte osnove zdravlja koje vam mogu spasiti život

“Siječanj je idealno vrijeme za resetiranje – ne samo dnevnih rutina, već i odnosa prema vlastitom tijelu”, istaknula je za Daily Mail, “Postoje brojna ozbiljna stanja koja se danas mogu vrlo uspješno liječiti ako se otkriju na vrijeme. Nažalost, ljudi često odgađaju važne korake jer misle da njihovi simptomi nisu dovoljno ‘ozbiljni’”. Upravo zato, kaže Erken, male, ali dosljedne navike mogu napraviti veliku razliku.

1. Redovito obavljajte kućne samopreglede: Jednostavni samopregledi mogu doslovno spasiti život. Redoviti pregledi dojki, samopregledi testisa te praćenje promjena poput neobjašnjivih kvržica, dugotrajne boli, promjena u stolici ili neuobičajenog krvarenja iznimno su važni. Ovi pregledi traju tek nekoliko minuta, ali omogućuju rano uočavanje promjena i pravovremeni odlazak liječniku.

2. Štitite vitalne organe kako starite: S godinama srce, jetra, bubrezi i pluća prirodno gube dio svoje učinkovitosti. Njihova zaštita uključuje kontrolu krvnog tlaka, kolesterola i šećera u krvi, umjereno konzumiranje alkohola, dobru hidrataciju i izbjegavanje pušenja. Redovite krvne pretrage i sistematski pregledi pomažu otkriti opterećenje organa puno prije nego što se pojave simptomi.

3. Ne zanemarujte san i oporavak: San nije luksuz, već osnovna biološka potreba. Dugotrajno loš san povezan je s bolestima srca, slabijim imunitetom i padom kognitivnih funkcija. Dosljedna rutina spavanja, ograničavanje ekrana prije odlaska u krevet te rješavanje problema poput hrkanja ili apneje mogu imati snažan pozitivan učinak na zdravlje.

4. Pijte više vode – vaše tijelo će vam biti zahvalno: Hidratacija je ključna za gotovo sve tjelesne funkcije: rad bubrega, probavu, cirkulaciju i zdravlje mozga. Dehidracija može dovesti do umora, glavobolja i dodatnog opterećenja vitalnih organa. Jedan od najjednostavnijih trikova je boca za vodu s oznakama doba dana, koja pomaže pratiti unos tekućine.

5. Obavite preventivne preglede, čak i kad se osjećate dobro: Mnoga ozbiljna stanja razvijaju se tiho, bez jasnih simptoma. Godišnji preventivni pregledi – od kardiovaskularnih procjena do probira za rak i metaboličkih testova – omogućuju ranu intervenciju i sprječavanje komplikacija. Osjećati se dobro ne znači nužno i biti potpuno zdrav, a preventivni pregledi pružaju i mir uma te sigurnost da je sve pod kontrolom.

Zaključak prof. dr. Erken je jednostavan: dugoročno zdravlje ne ovisi o ekstremnim odlukama, već o redovitoj brizi o tijelu i slušanju signala koje nam svakodnevno šalje.