Rakove očekuju ljubavne brige, a Strijelci će skrivati svoje prave osjećaje

OVAN

LJUBAV: Doći će do djelomičnog poboljšanja vašeg privatnog života, ali postojat će i mogućnost sitnih provokacija, pa i rasprava koje vam ne idu na ruku. Zato se ne zalijećite. Budite strpljivi i njegujte ono što imate. Sjetite se diplomacije.

KARIJERA: Vaše sposobnosti ovih će dana vjerojatno izaći na površinu. Radit ćete s više zadovoljstva, premda će ponekad biti zaista naporno. Zaposleni u uslužnim djelatnostima pripremat će velike ili zahtjevnije projekte. Imat će mašte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pozovite prijatelje na kućnu zabavu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

BIK

LJUBAV: Potreba za zaštitom u privatnom životu bit će naglašena. Ipak, ne gnjavite partnera da vas štiti, jer niste malo dijete. Shvatite da ne postoji garancija za ništa na ovom svijetu, a kad to usvojite, sami ćete se osjećati sigurnije. Odrastite.

KARIJERA: Neki će biti u iskušenju da podlegnu samosažaljenju. Proanalizirajte sve i pokušajte biti realni kako vi znate. Ključ uspjeha ovih dana je u suradnji i kompromisima s kolegama s kojim radite. Tim putem ćete sigurno uspjeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se pravila zlatne sredine.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5

BLIZANCI

LJUBAV: Prihvatit ćete ono što imate i što živite. S takvim pametnim pristupom počet ćete uživati u sitnicama koje život znače. Ovaj stil odgovarat će svima onim koji su u duljim vezama. Samci će biti skromniji u svojim ljubavnim očekivanjima.

KARIJERA: Nastavit ćete tihu diplomatsku strategiju, a ono što dogovorite, provodit ćete u djelo odmah. Tako će se izmjenjivati samački i timski način rada, a vi ćete se prilagođavati čas jednom, čas drugom stilu. Uspjet ćete u većini uz dobru organizaciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite ne opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RAK

LJUBAV: Bit će malih ljubavnih briga koje će vam povremeno donositi neraspoloženja, ali ne takva da bi vam bilo teško. Uzmite to kao izazov koji vas oboje može potaknuti da još više poboljšate svoj odnos. Oni koji su još sami puno će razmišljati.

KARIJERA: Sve na poslu vrtjet će se oko suradnje s drugima. Ništa nećete moći sami, ali ni na silu. Zato budite otvoreni i za drukčija mišljenja i metode. Ako se budete osjećali umorno, bolje se organizirajte i ekonomizirajte sa svojim snagama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pustite da vas vodi unutrašnji glas.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

LAV

LJUBAV: Tokom ovog tjedna vaši će se osobni odnosi poboljšati, a vi ćete postati blaži i diskretniji. Voljena osoba opet će vas obasipati nježnostima, a vi ćete joj jednako uzvraćati. Samci će imati sve više udvarača, ali neće biti senzacija. Sve ide tiho.

KARIJERA: Napokon možete sve u vezi posla sagledati u cjelini. To će vam razbistriti pogled i definirati plan za dalje. Kontakata će biti mnogo, a dosta toga ovisit će o vama. Utoliko ćete osjećati i teret odgovornosti, no radit ćete dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vodite više računa o prehrani.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete svoje osobne odnose postavljati u stanje blage distance. Nekako vam više neće biti toliko važno da razmjenjujete nježnosti, nego tek toliko da se zna da ste skupa. Ova površnost rezultat je propitkivanja vaših osjećaja.

KARIJERA: Malim koracima napredovat ćete u specifičnim znanjima. To će zapravo ići kroz praktičan rad. Uživat ćete u otkrivanju i spoznajama, a nerijetko ćete s oduševljenjem pričati što ste shvatili. Neće vas svi razumjeti, zato pazite kome što govorite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni i bez predrasuda.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VAGA

LJUBAV: Vaš privatni život više neće biti toliko atraktivan, ali neće biti ni problematičan. Ovi dani mogli bi se opisati kao ravna zona kad se neće događati ništa posebno zanimljivo. Možda će vam biti malo dosadno, ali izdržite. Ne zavodite pod svaku cijenu.

KARIJERA: Suradnja između vas i drugih obnovit će se uz pomoć zahtjeva koji stvaraju nove izazove. Sve će biti postavljeno na novim osnovama, a vi ćete se trebati snaći. Trebat će vam neko vrijeme da se prilagodite. Nemojte žuriti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za različite prijedloge.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Iako ćete se ponekad osjećati frustrirano, okolnosti, ljudi i događaji ipak će vam više ići, nego što neće ići na ruku u ljubavi. Zato budite otvoreni i vjerujte da je moguće da se dogodi nešto lijepo. Tada će vam se to i dogoditi.

KARIJERA: Određene borbe za svoj stav i mišljenje vjerojatno nećete moći izbjeći. Važno je da budete dovoljno mudri i surađujete onoliko koliko možete. Bit će petljanja, a vi učinite sve da stvari postanu jasnije. Tako ćete naći kompromis i postići rezultat.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Bit ćete sve skloniji skrivanju svojih pravih osjećaja. To će katkada izazivati zbrku u odnosima jer drugima nećete biti jasni. Pazite da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku ili da netko ne odustane od naklonosti prema vama.

KARIJERA: Tko god da vam pokuša prigovoriti, vi ćete mu odgovoriti. Nije idealno, ali ponekad si nećete moći pomoći. Oni koji su drugima šefovi bit će u velikim iskušenjima. Oni koji imaju šefove, bit će u malo manjim.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se svojih postignuća iz prošlosti.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

JARAC

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati kod kuće gdje možete opušteno uživati u društvu osobe koju volite. Neki će ipak rado izlaziti i to uglavnom s prijateljima. Povremeno ćete poželjeti da je malo više strasti, ali uvidjet ćete da to zasad ne ide.

KARIJERA: Ponekad će vam se činiti da je oko vas previše ljudi s kojim morate komunicirati, a vi biste trenutačno najradije radili sami. Osvijestite što zapravo želite i što možete, te nađite zlatnu sredinu. Kompromisi su katkada potrebni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite kretanje kao dobru naviku za vaše zdravlje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VODENJAK

LJUBAV: Mirnoća koju ćete primjećivati u osobnim odnosima ponekad će vas zaista zabrinjavati. Prihvatite je kao priliku da unaprijedite svoje osobne odnose ka filozofskim razinama. Zbunjujuće jest, ali može postati i zabavno.

KARIJERA: Izgledat će kao da idete malo nazad, pa tek onda naprijed. Tako bi se mogao opisati vaš radni tjedan ovih dana. Ipak, kad zbrojite sve, otišli ste barem jedan korak prema naprijed, a i to je nešto. Razmislite o poniznosti i skromnosti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne možete ništa na silu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Izgledno je da ćete mnogo pričati s osobama suprotnog spola. To ipak ne znači da ćete na taj način povećati bliskost u odnosima. Bit će mnogo različitih tema, ali sve će to izgledati ako grebanje po površini. Oni pravi osjećaji bit će još na čekanju.

KARIJERA: Nakon što proanalizirate postignuto, nastavit ćete razvijati sve bolju poslovnu budućnost. Ostalo je još malo vremena da se dovrše pripreme. One neće još biti potpuno gotove ovaj tjedan. Neka vam to ne živcira.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se zamarati nevažnim stvarima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

TOP 3: Bik, Jarac, Rak