Za borbu protiv starenja redovito jedite ovih 5 namirnica, savjetuju stručnjaci

Borba protiv starenja trebala bi podrazumijevati daleko više aktivnosti od njege kože i nanošenja kreme za sunčanje, kažu stručnjaci, a tome da se osjećamo i izgledamo mladoliko uvelike može pomoći i pravilna prehrana. Hrana koju jedemo je kao gorivo za naše tijelo i izravno doprinosi svim aspektima našeg zdravlja; posebno dugovječnosti i kognitivnim funkcijama. “Uz pravilnu prehranu i fokus na ono što tijelo treba, moguće je izbjeći ili barem preokrenuti štetu uzrokovanu negativnim posljedicama iz prošlosti”. rekao je za The Post psihijatar dr. Raafat W. Girgis iz Moment of Clarity. “Nikada nije prekasno", kaže on, jer su i tijelo i mozak dizajnirani da se sami izliječe. I premda se starenje ne može u potpunosti izbjeći, postupna degradacija fizioloških funkcija i rizik od određenih ozljeda i bolesti mogu se spriječiti odgovarajućim hranjivim tvarima. “Zdrava prehrana pomaže poboljšati zdravlje mozga i spriječiti kognitivni pad”, objasnila je dr. Lisa Young, profesorica nutricionizma na Sveučilištu New York. A stručnjaci za svaku dob savjetuju ove namirnice:

Tamno lisnato povrće

Kelj, špinat, blitva i brokula prepuni su vitamina, minerala i vlakana, a istovremeno su niskokalorični i usporavaju kognitivnp propadanje, te sadrže visoke razine A i C vitamina koji su oboje antioksidansi, što znači da pomažu u sprječavanju oštećenja stanica. Osim toga, brokula sadrži i nitrate koji djeluju protiv starenja poboljšavajući cirkulaciju i protok krvi.

Avokado

Biljna ulja poput maslinovog i ulja avokada imaju obilje hranjivih tvari, uključujući masne kiseline, mononezasićene masti i antioksidanse i izvrsna su opcija za smanjenje mogućnosti Alzheimerove bolesti i demencije. Prelijte ih preko salate, namažite na sendvič ili ih upotrijebite kao zamjenu za maslac; dodavanje tih ulja u bilo koji obrok potaknuti će snagu mozga jer biljna ulja sadrže obilje hranjivih tvari, uključujući masne kiseline, mononezasićene masti i antioksidanse.

Mahunarke

Većina mahunarki je prepuna vlakana koriste zdravlju srca, a također su vrhunski izvori proteina, složenih ugljikohidrata i mnoštva vitamina i minerala. Osim toga, mahunarke su pristupačne i ukusne, te su pune B vitamina koji je posebno dobar za mozak i živčani sustav, te dokazano podržavaju kognitivnu funkciju.

Orašasti plodovi



Ovi hranjivi, zasitni i zdravi zalogaji pomažu u upravljanju zdravim razinama kolesterola, što može spriječiti bolesti srca i podržati rad mozga, a paka badema, oraha, pistacija, indijskih ili brazilskih oraha daje dovoljnu dozu proteina, antioksidansa, vitamina, minerala i nezasićenih masti dobrih za srce.

Fermentirana hrana

Dokazano je da pruža niz zdravstvenih dobrobiti i bori se protiv starenja, hipertenzije, upala, dijabetičke, kancerogene i alergijske aktivnosti. Neki stručnjaci crijeva i mrežu živaca u crijevnom traktu nazivaju "drugim mozgom", a fermentirana je hrana zbog visoke koncentracije probiotika, bakterija, vitamina i minerala, jedan od najkorisnijih tipova hrane za zdravlje crijeva .Također, pomaže i u održavanju zdravlja kože i sprječava pojavu akni, te istovremeno koži pruža zdravi sjaj.

