Vrijeme je za čišćenje: Pet najbitnijih stvari za pospremiti u kući ove jeseni!

Dok se proljetno čišćenje svodi na brisanje paučine, prijelaz iz ljeta u jesen predstavlja drugačiju priliku za provjeru urednosti vašeg doma. Prema stručnjakinji za čišćenje Caroline Solomon, htjet ćete pospremiti nered za jesen, kako bi vaš dom bio spreman za dulje vrijeme koje ćete provoditi u zatvorenom prostoru.

Točnije, ona navodi pet bitnih stvari koje treba organizirati kako biste mogli uživati ​​u svim tim dodatnim ugodnim satima u vašem domu. A najbolji dio je što možete učiniti dobro i sa svojim neželjenim predmetima, piše Best Life.

Stari kablovi i žice: U TikTok videu na svom računu, @neat.caroline, ona prvo preporučuje uklanjanje svih starih kablova, žica i elektronike. To uključuje sve, od starih punjača za telefone do pokvarenih konzola za video igre do nekorištenih televizora. Nakon što ih skupite, ona predlaže da ih reciklirate.

Prazne kartonske kutije: Kupnja putem interneta nedvojbeno je zgodna, ali također znači da vjerojatno imate hrpu starih kartonskih kutija u svojoj garaži ili podrumu. Caroline kaže da je jesen odlično vrijeme da ih sve rastavite i odnesete u lokalni centar za recikliranje. Ne samo da će to osloboditi prostor, već smanjuje vjerojatnost da će štetočine potražiti utočište u vašem domu kada temperatura padne - žohari vole polagati jaja u kartonske kutije, termiti ih jedu, a štakori i miševi ih koriste da se ugriju.

Odjeća koju ne nosite: Sjećate se kada ste bili dijete i svake jeseni mijenjali svoju garderobu za vrijeme povratka u školu? Isti princip vrijedi i za vašu radnu odjeću kao odrasle osobe. Kako se godišnja doba mijenjaju, preispitajte svoju odjeću za hladno vrijeme i odložite sve što više ne nosite. Caroline predlaže da ove predmete donirate, a ako su vrjedniji, možete ih pokušati prodati putem interneta.

Polomljene ljetne cipele: Osim što možete unaprijed razmisliti o svom ormaru, ovo vrijeme možete iskoristiti i da se iz ormara oslobodite svega što ste nosili na ljeto, a očito je da više nećete. Caroline posebno preporučuje da provjerite sve polomljene ili iznošene ljetne cipele. Ako ih nije moguće popraviti, možete ih baciti ili ih možete odnijeti postolaru kako bi bile kao nove za sljedeću sezonu. Također možete pogledati ljetnu odjeću koju niste nosili tijekom sezone. Opet, možete donirati ove predmete ili ih prodati.

Razdrapani ručnici: Bilo da ste ih koristili na plaži, uz bazen ili jednostavno za sva ona znojna tuširanja, ručnici su još jedna stvar koju treba preispitati u jesen, kaže Caroline. Predlaže da uzmete sve pokvarene ručnike i date ih skloništu za životinje.

