Vratite sat unatrag: Guru otkriva jednostavna pravila za sporije starenje kojih se drže i mnoge zvijezde

On je guru koji pomaže poznatim osobama da dodaju godine svom životu, a među njegovim klijentima su i Sir David Beckham te Cristiano Ronaldo. Sada Gary Brecka, 55-godišnjak koji tvrdi da ima biološku dob dvadesetogodišnjaka, kaže da i vi to možete postići, i to bez potrebe da trošite goleme svote novca. On pripada rastućem broju takozvanih "biohakera", trendu koji obično predvode američki poduzetnici dubokog džepa, poput osnivača Facebooka Marka Zuckerberga (41) i izvršnog direktora Amazona Jeffa Bezosa (62). Njihov je cilj usporiti starenje i živjeti život koji nije samo dug, već i oslobođen bolesti.

Jedan od najpoznatijih primjera ekstremnog biohackinga je guru iz Silicijske doline, Bryan Johnson (48), koji je postao poznat po transfuzijama krvi vlastitog sina, gutanju 111 tableta dnevno i praćenju noćnih erekcija kao pokazatelja zdravlja. Brecka priznaje da je i njegov dom u Miamiju opremljen visokotehnološkom opremom, poput hiperbarične komore s kisikom, čija cijena može doseći i do 60.000 eura. Međutim, on naglašava da takve skupe metode nisu ključ dugovječnosti i da su temelji zdravog starenja dostupni svima, neovisno o financijskim mogućnostima.

Njegova filozofija temelji se na jednostavnim, ali ključnim životnim navikama koje su, kako tvrdi, zajedničke stogodišnjacima diljem svijeta. "Ako stavite desetak stogodišnjaka u sobu, oni nikada nisu koristili hiperbaričnu komoru, vjerojatno nikada nisu bili u sauni i nemaju bazen s hladnom vodom za uranjanje", objašnjava Brecka za The Sun. "Ono što vam mogu obećati jest da je njihov san redovit i dosljedan, da jedu cjelovitu hranu s vrlo malo prerađenih namirnica i da je mobilnost za njih neupitna."

Upravo u tim temeljnim postavkama leži tajna, a Brecka tvrdi da produljenje životnog vijeka ne mora biti komplicirano i da ne postoji čarobna tableta koja će riješiti sve probleme. Umjesto toga, dugovječnost se, prema njemu, gradi kroz male, svakodnevne odluke koje s vremenom postaju navike i oblikuju zdraviji i ispunjeniji život. Riječ je o povratku osnovama koje je moderno društvo često sklono zanemariti u potrazi za brzim i lakim rješenjima.

Moć kvalitetnog sna

Možda zvuči ironično, ali ako želite "živjeti vječno", trebali biste više spavati. Brojne velike studije otkrile su da što osoba kraće spava, to joj je životni vijek kraći, jer loš san može dovesti do visokog krvnog tlaka i drugih zdravstvenih problema. U studiji koju je prošlog prosinca objavilo Sveučilište za zdravlje i znanost u Oregonu, san je imao najveći utjecaj na očekivano trajanje života u usporedbi s prehranom, vježbanjem i osjećajem usamljenosti. Sam Brecka svake noći spava od 22 sata do 6 sati ujutro.

"Većina ljudi ima jutarnju rutinu kako bi djecu odvela u školu, često imaju i rutinu vježbanja, ali nemaju rutinu spavanja ili buđenja. Ja idem spavati svake večeri u isto vrijeme, a od 20 sati započinjem svoju rutinu opuštanja. Nema telefona ni ekrana, a obično pokušavam otići u saunu. Pazim da mi je spavaća soba postavljena na 20°C i stavljam pamučnu masku za oči kako bih osigurao spavanje u potpunom mraku. Prije spavanja volim uzeti dodatak magnezija koji mi pomaže da se opustim", savjetuje on.

Pravi neprijatelji u prehrani

Ono što jedete ima neosporan utjecaj na to hoćete li doživjeti duboku starost. Mediteranska prehrana često se ističe kao "najzdravija na svijetu", a Brecka je njezin veliki zagovornik. Ona naglašava obilje povrća i zdravih masti, poput maslinovog ulja i avokada, dok su cjelovite žitarice, grahorice, orašasti plodovi i sjemenke također prioriteti. "Birajte namirnice poput mesa, ribe, piletine, jaja i avokada", kaže Brecka, navodeći primjere svojih obroka. "Za doručak ću napraviti nešto jednostavno i bogato hranjivim tvarima. To mogu biti jaja, avokado i bobičasto voće s mineralnom soli. Drugi dan bih mogao odabrati punomasni grčki jogurt s borovnicama i sirovim medom. Večera bi mogla biti odrezak od goveda hranjenog travom s povrćem i ekstra djevičanskim maslinovim uljem."

On se protivi restriktivnim dijetama bilo koje vrste koje izbacuju cijele skupine namirnica, jer problem leži u neravnoteži. Primjerice, studije pokazuju da veganima može nedostajati vitamina B12, dok prehrana koja se temelji isključivo na mesu može povisiti razinu kolesterola. Ipak, ako postoji jedna stvar koju izbjegava, to je prerađena hrana bogata ugljikohidratima i šećerom, koja pruža puno kalorija, ali malo hranjivih tvari. "Zlikovac je visok šećer u krvi, a loša kontrola šećera ima značajne dugoročne posljedice", upozorava, navodeći kao primjer da možete pojesti četiri kutije keksa, ali ne i četiri avokada, jer je nutritivno bogata hrana zasitnija.

Vježbanje kao ulaganje u budućnost

Najveća korist od vježbanja nije dobar izgled, već očuvanje neovisnosti što je duže moguće u starijoj dobi. Brecka preporučuje redovite vježbe otpora, one koje tjeraju mišiće da rade protiv nečega, poput dizanja utega. Održavanje mišića jakima smanjuje rizik od ozljeda opasnih po život kasnije u životu, poput padova, a istraživanja također sugeriraju da ljudi koji izvode vježbe snage imaju manju vjerojatnost da će prerano umrijeti. Za početnike savjetuje da krenu s malim koracima, jer čak i 20 minuta aktivnosti dnevno, poput brze šetnje, može napraviti veliku razliku.

Emocionalno zdravlje jednako je važno kao i fizičko, stoga Brecka svoj dan započinje vježbama disanja. "Vježbajte te pomoćne mišiće za disanje, one koji vam pomažu da zrak dospije duboko u pluća. To su male stvari koje možete ubaciti u svoju dnevnu rutinu, a koje čine razliku ne samo u životnom vijeku, već i u vašem emocionalnom stanju", objašnjava. Upravljanje stresom ključno je jer stres može potaknuti adrenalin, koji podiže krvni tlak i povećava rizik od srčanih bolesti, a nedavni laboratorijski eksperimenti pokazali su da stresni hormon kortizol može potaknuti rast i širenje stanica raka.