Muškarac (82) s 'tijelom 20-godišnjaka' zapanjio je znanstvenike, a oni sada otkrivaju njegovu jednostavnu dnevnu rutinu

Prije samo šesnaest godina, Juan López García, koji je cijeli radni vijek proveo popravljajući automobile, prvi je put pokušao pretrčati jedan kilometar. Nije uspio. Zapravo, jedva je i započeo. U desetljećima napornog rada nikada nije imao vremena za sport niti je redovito vježbao. Danas, u 82. godini, on je svjetski rekorder u ultramaratonu na 50 kilometara u dobnoj kategoriji od 80 do 84 godine, a 2024. godine osvojio je i svjetsko prvenstvo u maratonu za svoju dob, postavivši pritom europski rekord s vremenom od 3:39:10. Njegovi nevjerojatni uspjesi, postignuti u dobi kada većina ljudi usporava, privukli su pažnju znanstvene zajednice koja je odlučila otkriti tajnu njegove izvanredne vitalnosti i snage.

Tim europskih znanstvenika sa sveučilišta u Španjolskoj i Italiji podvrgnuo ga je nizu opsežnih testiranja, a rezultati, objavljeni u uglednom časopisu Frontiers in Physiology, ostavili su ih bez teksta. Otkrili su da López García ima najvišu zabilježenu razinu aerobne sposobnosti (poznatu kao VO2 max) ikada izmjerenu kod osobe starije od 80 godina. Njegova sposobnost tijela da apsorbira i koristi kisik tijekom napora ne samo da je izvan svih ljestvica za njegovu dob, već je usporediva s onom zdravog i aktivnog muškarca u dvadesetim ili tridesetim godinama. Dok se VO2 max obično smanjuje za otprilike deset posto svakog desetljeća nakon srednje dobi, njegov se, otkako je počeo trenirati, zapravo povećao.

Foto: Facebook/Javna ustanova "More i krš"

No, njegova izvanredna fiziologija ne staje samo na kapacitetu pluća. Testovi su pokazali da njegovi mišići posjeduju iznimnu učinkovitost u izvlačenju i korištenju kisika iz krvi, što mu omogućuje da dugo trči brzim i stabilnim tempom bez pretjeranog umora. Uz to, njegovo tijelo izuzetno učinkovito sagorijeva masnoće kao izvor energije, i to pri daleko višem intenzitetu nego kod prosječne osobe, što je ključno za izdržljivost u ultramaratonskim utrkama. Iako ima 82 godine, njegovo srce i pluća funkcioniraju kao kod mladića, što iz temelja pobija uvriježeno mišljenje da je drastičan fizički pad u starosti neizbježan.

Ipak, znanstvenici naglašavaju da Juan López García nije nadčovjek u svakom pogledu. Dok su mu aerobni kapacitet i mišićna učinkovitost na elitnoj razini, neki drugi pokazatelji, poput laktatnog praga (točke u kojoj se mliječna kiselina počinje nakupljati u mišićima) i ekonomičnosti trčanja, dobri su za njegovu dob, ali ne i izvanredni. Upravo ta činjenica čini njegov slučaj još inspirativnijim. Ona sugerira da njegov uspjeh nije isključivo plod sretne genetike, već prije svega rezultat dosljednog i pametnog treninga kojim je uspio "resetirati" svoj biološki sat i odgoditi fiziološke promjene povezane sa starenjem.

Na pitanje o tajni svoje vitalnosti, García nudi iznenađujuće jednostavan odgovor. Njegova rutina nije ispunjena skupim suplementima ili ekstremnim dijetama. Pridržava se, kako sam kaže, "potpuno normalne" mediteranske prehrane. Što se tiče treninga, u tjednima kada se ne priprema za utrku, trči oko 64 kilometra. No, kada je u pripremnoj fazi, ta se kilometraža gotovo udvostručuje. Njegov plan treninga uključuje duža trčanja umjerenim tempom, ali i intervalne treninge s dionicama sprinta nekoliko puta tjedno, kao i vježbe snage koje izvodi kod kuće, uglavnom koristeći vlastitu težinu.

Slučaj ovog vitalnog 82-godišnjaka šalje snažnu poruku: nikada nije prekasno za početak. "Ne tako davno, smatralo se da nije moguće, pa čak ni korisno da starije osobe puno vježbaju", izjavio je Julian Alcazar, jedan od koautora studije. "Gospodin López García dokazuje suprotno. Ne samo da je moguće, već bi trebalo biti i preporučljivo." Sam Juan kaže da se nikada nije nadao da će dosegnuti ovu razinu kada je počeo trčati samo kako bi "održao zdravlje". Danas se ne osjeća starim. "Sjećam se svojih djedova. U ovoj dobi bili su poput malih staraca", rekao je u jednom intervjuu. "Ja se danas ne osjećam staro." Njegov savjet za sve koji misle da je za njih prekasno je jednostavan: krenite polako, od brzog hodanja prema trčanju, i najvažnije od svega, budite uporni.