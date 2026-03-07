To im je vrlo važno: Ovih pet stvari će muškarac uvijek primijetili na ženi tijekom seksa!

Sve žene su ponekad nesigurne tijekom seksa i brine ih što će njihov partner misliti. No, ponekad neke stvari zaista nisu važne kao što to mnoge možda misle. Primjerice, muškarci definitivno neće primijetiti ako su vam se nokti okrznuli, ako su vam laktovi suhi ili imate uraslu dlaku negdje duž bikini zone. To su detalji koji uglavnom prolaze nezamijećeni. Skloniji su primjećivati ​​opća ponašanja koja im daju naznake imate li vas dvoje ozbiljnu kemiju. Evo što ono zaista primjećuju, piše Men's Health.

Vaša inicijativa: Ako ćete mu prepustiti da sve sam radi i čekati što će se sljedeće dogoditi, mislit će da niste zainteresirani. Dakle, pokažite malo uzbuđenja! Preuzmite u nekom trenutku i vi malo inicijative. Okrenite ga, popnite se na njega… Neka mu ti trenuci budu nezaboravni.

Način na koji se kreće vaše tijelo: Ako ste 'predrveni', ohladit će se. Nadamo se da imate dovoljno samopouzdanja – stoga se pokrenite u krevetu, jer to jako uzbuđuje muškarce. Pritisnite svoja prsa o njegova, obgrlite ga nogama, dirajte ga, migoljite se… Što ćete se više micati, oboje ćete se više uzbuditi.

Vaše oči: Gledate li ga u oči? Gledate li ogoljena tijela? Obje opcije su dobre. Ono što muškarci baš ne vole jest da zurite u njegov alat ili ako gledate stalno samo svoje tijelo, ili pak gledate u strop. Dakle, nemojte očima 'govoriti' nešto što nije prikladno. Dajte mu do znanja da vam je drago što ste sada zajedno.