Kirurginja otkrila tajnu dugovječnosti: Svi njeni pacijenti od 90 godina dijele ovu jednu naviku

Dr. Rema Malik otkrila je jednu naviku koju svi njezini najdugovječniji pacijenti imaju zajedničku, a to je da nikada ne dopuštaju da im krv "miruje". Ova medicinska stručnjakinja sugerirala je da bi ljudi trebali "aktivno trenirati" svoje vene, umjesto da se "samo nadaju da će izdržati", kako bi postigli dugovječnost. "Proučavamo dugovječne populacije zbog njihove prehrane, razine stresa i genetike, ali kao vaskularna kirurginja, ja gledam njihove ultrazvučne snimke", rekla je svojim pratiteljima na Instagramu, kojih ima više od sto tri tisuće.

Nedavno je, kaže, liječila 92-godišnjeg pacijenta koji je imao čiste, fleksibilne arterije 50-godišnjaka. Kada ga je upitala o njegovom načinu života, njegova dnevna rutina odražavala je ono što su medicinska istraživanja često otkrivala kao ključ dugovječnosti. Prema dr. Malik, glavni znak da osoba zdravo stari je nešto što se zove endotelna fleksibilnost, a odnosi se na sposobnost krvnih žila da se glatko šire i skupljaju, omogućujući krvi da se slobodno kreće tijelom, dostavlja kisik i izbjegava nakupljanje plaka.

Iako se ljude često navodi da vjeruju kako je intenzivno vježbanje ključna komponenta kardiovaskularnog zdravlja, dr. Malik kaže da je dosljedno, lagano kretanje tijekom dana mnogo važnije. "Kod mnogih najdugovječnijih pacijenata, cirkulacija se neprestano podržava malim, jednostavnim navikama koje se ponavljaju svaki dan", rekla je, dodajući da je jedna od najlakših navika za izgradnju "ispiranje nakon obroka".

Ta navika jednostavno znači otići u kratku šetnju unutar tridesetak minuta nakon jela, što pomaže tijelu u upravljanju razinom šećera u krvi, istovremeno potičući cirkulaciju. Djeluje poput pumpe za cirkulaciju, gurajući krv čak i kroz najmanje kapilare prije nego što dobije priliku stagnirati. To je jednostavan, ali iznimno učinkovit način za održavanje zdravlja krvotoka bez potrebe za napornim treninzima.

Još jedna stvar koju možete učiniti kako biste pokušali poboljšati svoju endotelnu fleksibilnost jest završiti tuširanje s otprilike trideset sekundi hladne vode. To djeluje kao "vježba" za vaše krvne žile, za koje dr. Malik objašnjava da su mišići i da ih također treba vježbati. Ova metoda djeluje tako što prisiljava vene da se brzo stisnu pod hladnom vodom, prije nego što se ponovno prošire nakon što izađete iz hladne vode.

Također je spomenula da mnogi njezini stariji pacijenti podižu noge, držeći ih iznad razine srca otprilike petnaest minuta. To omogućuje da krv lakše teče iz donjih udova natrag u bubrege, smanjujući pritisak u venama nogu i pomažući u uklanjanju metaboličkog otpada. Riječ je o jednostavnoj navici koja može značajno doprinijeti rasterećenju venskog sustava i cjelokupnom zdravlju.