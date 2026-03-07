Vidite li 'mušice' ili crtice pred očima: Liječnik objasnio kada se hitno trebate javiti na pregled

Gotovo svima se to dogodilo, obavljate svoje svakodnevne poslove, gledate oko sebe i odjednom primijetite male mrlje ili oblike koji kao da plutaju u vašem vidnom polju. Možda čak vidite i vijugave linije, no nakon što nekoliko puta trepnete, shvatite da zapravo ničega nema i ti oblici nestaju jednako brzo kao što su se i pojavili. Riječ je o takozvanim 'floaterima' ili očnim mušicama, a ova pojava može vas zabrinuti ako je doživljavate prvi put, iako je zapravo prilično česta i uglavnom samo iritantna.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) objašnjava kako su mušice najčešće uzrokovane procesom poznatim kao stražnja odvojenost staklovine (PVD), što je bezopasan proces tijekom kojeg se gel unutar oka mijenja. Međutim, u rjeđim i ozbiljnijim situacijama, uzrok može biti i odvajanje mrežnice. Ako je riječ o ozbiljnom zdravstvenom stanju, to može dovesti do gubitka vida, no važno je napomenuti da se mušice i 'bljeskovi' u vidnom polju mogu pojaviti i bez ikakvog očitog razloga.

Dr. Daniel Polya, stručnjak s Kraljevskog australskog i novozelandskog koledža oftalmologa, naglasio je zašto je iznimno važno posjetiti optičara ili oftalmologa čim se pojave nove mušice. Objasnio je da je pregled nužan samo kada primijetite nove oblike u vidu, dok one postojeće, ako se ne mijenjaju, možete slobodno ignorirati. Njegov savjet ključan je za rano otkrivanje potencijalno opasnih stanja.

Dr. Polya je za Daily Mail detaljno objasnio znanstvenu pozadinu ove pojave, navodeći kako su mušice rezultat zgušnjavanja vlakana staklovine, koja čine oko 80 posto oka. "To je kondenzacija kolagenskih vlakana. Velike molekule kolagena se nakupljaju i bacaju sjene na vašu mrežnicu, što vi percipirate kao očne mušice", pojasnio je. Upravo te nakupine stvaraju oblike mrlja ili vijugavih linija koje se pojavljuju kada gledamo u obične zidove ili izvore svjetlosti.

Kada mušice postaju opasne?

Iako je stražnja odvojenost staklovine (PVD) uglavnom bezopasna, može biti znak upozorenja. Dr. Polya upozorava: "Kod onih koji dožive PVD, postoji pet posto šanse da će se razviti puknuće mrežnice, a ako do puknuća dođe, postoji 50 posto šanse za odvajanje mrežnice." Liječnik je izrazio žaljenje zbog slučajeva kada pacijenti dolaze s već odvojenom mrežnicom uzrokovanom PVD-om koji nije bio pregledan na vrijeme, jer se pravovremenom reakcijom takve posljedice mogu spriječiti.

Liječenje i važnost prevencije

Kao jedno od rješenja, dr. Polya spomenuo je i lasersku operaciju. "Laserska operacija se može izvesti kako bi se razbili veliki, problematični 'floatersi', ali ona nosi određene rizike", dodao je. Iako se laserskom operacijom može sanirati puknuće mrežnice, ključno je otkriti problem u ranoj fazi kako bi se spriječila daljnja oštećenja. Zaključio je kako PVD sam po sebi nije zabrinjavajuća dijagnoza, za razliku od odvajanja mrežnice, koje je posebno razočaravajuće vidjeti kod pacijenta koji je mogao doći na pregled čim su se prve mušice pojavile i tako izbjeći teže posljedice.