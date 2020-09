Volite odspavati nakon dobrog jela? To možda nije najbolja ideja, evo i zašto

Nakon dobrog ručka ili večere najbolji je osjećaj malo odspavati, ali stručnjaci već duže vrijeme upozoravaju da to nije najpametnija odluka. Osim što se kasnije teško razbudite i funkcionirate, može se pojaviti žgaravica, ali i noćne more.



Proučite simptome jer možda ste neke od njih već osjetili, ali zanemarili.



Žgaravica

Kada se hrana probavlja u želucu stvaraju se kiseline, a kako bi olakšali cijeli proces trebali bi se kretati jer tako 'tjeramo' tekućinu prema dolje. U suprotnom, kada legnete, kiselina se kreće kroz želudac i može doći u kontakt s osjetljivim gornjim dijelovima probavnog sustava, pogotovo ako je oslabio prsten koji razdvaja želudac i cijev jednjaka. To može dovesti do žgaravice, bolnog osjećaja pečenja u prsima ili grlu.



Loš san i noćne more

Pokretanje metabolizma dovodi do toga da mozak postaje aktivniji, pa se u početku možete mučiti s pokušavanjem da zaspite. Kada se to dogodi, ulazite u REM fazu kada se najviše sanja. Snovi bi vam se mogli činiti stvarnima, a nerijetko se javljaju i noćne more.

Debljanje

Odlaskom na spavanje odmah nakon jela nećete potrošiti ništa kalorija što ste unijeli, a samim time se možete lako udebljati. Iako osjećate u tom trenutku potrebu da odspavate, radije ostanite budni i prošetajte.



Da biste spriječili da se pojave bilo kakvi problemi, bili bi dobro da se sav sadržaj vašeg želuca preseli u tanko crijevo prije nego što odrijemate ili legnete na spavanje. Nutricionisti kažu da se to događa otprilike 3 sata nakon obroka, prenosi Bright Side.