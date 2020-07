Volite li gledati horor filmove? Ako da, imate jednu prednost kod pandemije koronavirusa

Ako ste osoba koja voli gledati horor filmove ili serije, imate veliku prednost tijekom pandemije koronavirusa. Novo istraživanje pokazalo je da osobe koje redovito gledaju filmove ili serije koje prikazuju napade zombija, vanzemaljaca ili smrtonosnih bolesti, bolje podnose krizne situacije, uključujući pandemiju koronavirusa, prenosi New York Post.

Stručnjaci tvrde kako su oni otporniji i spremniji na teške životne situacije, kao i ove trenutne koja je zahvatila cijeli svijet. Gledatelji takvih filmova ili serija uče određene obrasce ponašanja i kako reagirati u određenim situacijama. Tako se oni nisu ponašali kao većina ljudi, koji su panično kupovali zalihe, osjećali veliki strah i zabrinutost.

- Ako vam je neki film dobar, potpuno vas zaokupira i vi počinjete preuzimati perspektivu glavnog lika u njemu te nesvjesno preživljavate scenarije u filmu. Smatramo da ljudi uče gledanjem i prihvaćanjem obrazaca. Tako da oni, isključujući nedostatak toaletnog papira, znaju što trebaju kupiti - otkriva Coltan Scrivner, znanstvenik sa sveučilišta Chicago.

Scrivner i njegov tim proučavali su navike gledanja i njihovu pripremljenost na pandemiju koronavirusa kod 310 sudionika. Uz to su promatrali i njihove osjećaje, poput anksioznosti, depresije i zabrinutosti. Došli su do zaključka da se osobe koje gledaju horor filmove, pogotovo one koje prikazuju raspad društva, otporniji na paniku i strah kod pandemije.

- Već su takve scenarije vidjeli sto puta u filmovima, stoga ih više ništa ne začuđuje - zaključio je Scrivner.

Stručnjak otkriva zašto ne biste trebali preskakati servis bicikla: