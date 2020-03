Koronavirus na mobitelu može preživjeti i do 9 dana: Evo kako ga očistiti

Prema jednom istraživanju iz Njemačke, koronavirus može preživjeti na metalu, staklu i plastici (svi materijali od kojih su napravljeni mobiteli) i do 9 dana, prenosi New York Post. Zato stručnjaci savjetuju da svoje mobitele čistite svaki put kada dođete izvana, a evo i kako.



Uzmite tekućinu koja sadrži 0.1 posto natrijevog hipoklorita ili 62 do 71 posto etanola (glavni sastojak većine gelova za dezinfekciju). Nemojte ju izlijevati direktno na ekran, već koristite mekanu krpu koju ćete namočiti s tekućinom.



Lagano prebrišite ekran u trajanju od jedne minute.

Kako pravilno oprati ruke pogledajte u videu: