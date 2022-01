Vodič kroz popuste: kako najbolje iskoristiti siječanjske rasprodaje

Božićni i novogodišnji praznici često se vežu uz pretjerane troškove i neplanirane izdatke. S obzirom na to, važno je zadržati zdrave i kvalitetne financijske navike. Jedna od osnovnih je sposobnost štednje novca. Siječanjski popusti prava su prilika za to! Donosimo vodič kroz popuste koji će vam olakšati kupnju u novoj godini i omogućiti da s budžetom i dalje budete u plusu. U tome će vam pomoći Premium Visa Gold kartica PBZ Carda. Plaćanjem putem ove kartice možete uštedjeti i to kupnjom u određenim trgovinama i prodajnim lancima.

Popusti-prilika za obnovu ormara

Nova godina donosi i nova planiranja garderobe, stoga se u ovom polju najbolje osloniti na popuste. Ako želite izgledati uvijek IN, a pritom uštedjeti novac, Elfs trgovina nudi popuste na odjeću. Nikad nije kasno za novu haljinu, majicu ili torbicu, koje će dodatno istaknuti vašu osobnost i ljepotu. Elfs je popularna hrvatska modna marka prepoznatljivog dizajna - od LOVE ELFS majica i trenirki preko trendi haljina i modernih odijela do hlača i kaputa.

Kada je riječ o krpicama, nezaobilazno je spomenuti Varteks koji je svoje proizvode također snizio i to do 50 posto. Time se otvara prilika da ove godine ponovno izgledate otmjeno, a osjećate se ugodno.

Foto: Envato Elements

Ako ste ipak nešto zainteresiraniji za sportske aktivnosti, Polleo Sport nudi popuste i do 40 posto na sportsku odjeću, obuću i opremu. Neka vaša novogodišnja odluka da ćete biti u formi i izgledati dobro ne ostane samo obična odluka. Iskoristite popust kao priliku za novi i bolji početak.

Potrošnja kao investicija

Osim popusta na krpice i sportsku odjeću, nije na odmet razmisliti o početku nove godine kao o prilici za obnovu ponekog dijela računala ili informatičke opreme. Možda vam ipak treba nešto od bijele tehnike ili mali kućanski uređaj koji će vam olakšati svakodnevne kućanske poslove. Za sve navedeno, prava adresa je Elipso. Ako želite osvježiti svoj dom novim proizvodima, u Elipsu nude bogatu ponudu bijele tehnike, malih kućanskih aparata, audio-video uređaja, informatičke i foto opreme, grijaćih tijela, klima i ventilatora.

Bilo da kupujete krpice ili tehniku, ako želite s budžetom ostati na 'ti' tijekom cijele godine, pri potrošnji morate imati kvalitetnog saveznika. U svim ovim trgovinama ostvarite pogodnosti koristeći Premium Visa Gold karticu. Uz nju dobivate pregršt financijskih pogodnosti - primjerice potrošnju bez unaprijed određenog limita i obročnu otplatu do čak 36 rata bez kamata i naknada na odabranim prodajnim mjestima diljem Hrvatske. Osim toga, kartica vam nudi Premium Rewards program nagrađivanja, u kojem urednim uplatama za potrošnju na prodajnim mjestima sakupljate nagradne bodove u omjeru 1 kuna = 1 bod. Bodove možete zamijeniti za robu i usluge po svom izboru uz neograničeno vrijeme za odabir, jer bodovi ne zastarijevaju. Ovu pogodnost možete iskoristiti prvu godinu bez ikakve naknade, a ponudu u cijelosti možete pogledati ovdje.

Foto: PBZ Card

Želite li otputovati na željenu destinaciju, Premium Visa Gold kartica nudi vam jednostavnu i brzu kupnju aviokarata uz pogodnost kupnje obročnom otplatom do 24 rate bez kamata i naknada.

Obročnu otplatu Premium Visa karticama moguće je realizirati na gotovo 30.000 odabranih prodajnih mjesta diljem Hrvatske, do čak 36 rata bez kamata i naknada, ovisno o maksimalnom broju rata koje je moguće ostvariti na prodajnim mjestima pojedinih prodajnih partnera.

Kontrola potrošnje postaje štednja

Uz kvalitetnog 'suigrača' u vašoj potrošnji, vrlo je važno da svoje troškove pratite redovito. U tome će vam pomoći MyWay aplikacija s nizom funkcionalnosti za korisnike Premium Visa kartica, koju možete koristiti putem računala ili mobitela.

PREDNOSTI KORIŠTENJA MYWAY APLIKACIJE Aktivacija usluge E-račun

Pregled i praćenje potrošnje po karticama

Pregled novih troškova

Pregled računa u tekućoj i prethodnoj godini

Pregled stanja Premium Rewards bodova

Korištenje MyWay mTokena za odobrenje online kupnje (mobilna aplikacija)

Korištenjem kartice uložite u sebe

Korištenjem Premium Visa Gold kartice PBZ Carda ne samo da štedite, već i životno ulažete u sebe. Naime, pogodnost korištenja ove kartice uključuje i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, odnosno, nezgode. To konkretno znači da ste kao korisnik Premium Visa Gold kartice osigurani od posljedica nesretnog slučaja s uključenjem smrti nezavisno o uzroku. Više obavijesti saznajte ovdje.

Premium Visa Gold karticu može zatražiti svatko stariji od 16 godina, a ona se može koristiti u cijelom svijetu, na čak 61 milijun prodajnih mjesta i 2,7 milijuna bankomata. Na ovaj način, Premium Visa Gold kartica će uvijek biti vaš pouzdani financijski oslonac.

Sadržaj nastao u suradnji s PBZ Cardom.