APIVITA predstavlja najljepšu kolekciju božićnih poklon-setova: prirodna njega u luksuznom blagdanskom ruhu

Blagdansko ozračje je u tijeku i samim time želimo pokloniti najdražima poklon koji ima vrijednost, emociju i svrhu. Ove godine APIVITA – svjetski brand prirodne kozmetike – predstavlja svoju najbogatiju kolekciju blagdanskih poklon-setova do sada. Kombinacija visokokvalitetnih prirodnih sastojaka, elegantnih torbica i pomno odabranih proizvoda čini ove setove jednim od najpoželjnijih darova sezone.

Kako im odoliti koje odabrati?

HUGS & KISSES KOLEKCIJA – mali pokloni koji osvajaju

Set Honey – blagdanski klasik. Med, hijaluron i shea maslac pružaju dubinsku zaštitu i mekoću tijekom zime. Savršeno za svakodnevnu njegu.

Set Jasmine – mirisni bestseller. Jasmin i propolis u kremi za ruke, uz balzam Black Currant. Set odiše elegancijom i profinjenošću.

Set Hypericum – zimski spas kada je potrebna jaka hidratacija.

Foto: Apivita

Gospina trava i bosiljak u bogatoj kremi za ruke + kakao maslac balzam za usne spf15. Idealno za izrazito suhu i osjetljivu kožu.

AQUA BEELICIOUS – hidratacija koja traje 24/7

Set donosi ključne proizvode za dubinsku hidrataciju mladenačke kože. Lagane teksture, svjež miris i trenutačni osjećaj punoće čine ovaj set izuzetno popularnim.

BEEVINE ELIXIR – potaknite obnovu kolagena na potpuno prirodan način

Crveni luksuzni paketi koji spajaju biljni kolagen iz polifenola vinove loze, snažne anti-age sastojke i APIVITA ekspertizu. Dostupni u dvije verzije, s bogatom kremom, serumom i mini proizvodima. Crvena boja ljubavi i linija u koju ćete se zaljubiti na prvu.

Foto: Apivita

MEN’S CARE – najtraženiji muški set ove sezone

Moderno, praktično i učinkovito: Black Detox gel za lice, krema za područje oko očiju te gel za kosu i tijelo s kardamonom i propolisom. Set koji muškarcima pojednostavljuje rutinu, a istovremeno pruža vrhunsku njegu.

Prirodna filozofija u središtu svakog proizvoda

APIVITA koristi do 100% prirodnih sastojaka, cruelty-free formule i održivu ambalažu. Inspirirana pčelama i mediteranskim biljem, brand je sinonim za čistu, sigurnu i luksuznu njegu kože.

Zašto su APIVITA setovi idealan božićni poklon?

- limitirane blagdanske edicije

- elegantne kozmetičke torbice

- premium prirodni sastojci

- dermatološki testirane formule

- pokloni spremni za darivanje

Foto: Apivita

APIVITA blagdanska kolekcija dostupna je na Delmerion web shopu , u Muller prodavaonicama, bolje opskrbljenim ljekarnama i ljekarničkim web shopovima.

Poklonite prirodnu njegu u blagdanskom ruhu sebi i svojim najmilijima!