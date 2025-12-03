APIVITA predstavlja najljepšu kolekciju božićnih poklon-setova: prirodna njega u luksuznom blagdanskom ruhu

Blagdansko ozračje je u tijeku i samim time želimo pokloniti najdražima poklon koji ima vrijednost, emociju i svrhu. Ove godine APIVITA – svjetski brand prirodne kozmetike – predstavlja svoju najbogatiju kolekciju blagdanskih poklon-setova do sada. Kombinacija visokokvalitetnih prirodnih sastojaka, elegantnih torbica i pomno odabranih proizvoda čini ove setove jednim od najpoželjnijih darova sezone.
Kako im odoliti koje odabrati?
HUGS & KISSES KOLEKCIJA – mali pokloni koji osvajaju
Set Honey – blagdanski klasik. Med, hijaluron i shea maslac pružaju dubinsku zaštitu i mekoću tijekom zime. Savršeno za svakodnevnu njegu.
Set Jasmine – mirisni bestseller. Jasmin i propolis u kremi za ruke, uz balzam Black Currant. Set odiše elegancijom i profinjenošću.
Set Hypericum – zimski spas kada je potrebna jaka hidratacija.
Gospina trava i bosiljak u bogatoj kremi za ruke + kakao maslac balzam za usne spf15. Idealno za izrazito suhu i osjetljivu kožu.
AQUA BEELICIOUS – hidratacija koja traje 24/7
Set donosi ključne proizvode za dubinsku hidrataciju mladenačke kože. Lagane teksture, svjež miris i trenutačni osjećaj punoće čine ovaj set izuzetno popularnim.
BEEVINE ELIXIR – potaknite obnovu kolagena na potpuno prirodan način
Crveni luksuzni paketi koji spajaju biljni kolagen iz polifenola vinove loze, snažne anti-age sastojke i APIVITA ekspertizu. Dostupni u dvije verzije, s bogatom kremom, serumom i mini proizvodima. Crvena boja ljubavi i linija u koju ćete se zaljubiti na prvu.
MEN’S CARE – najtraženiji muški set ove sezone
Moderno, praktično i učinkovito: Black Detox gel za lice, krema za područje oko očiju te gel za kosu i tijelo s kardamonom i propolisom. Set koji muškarcima pojednostavljuje rutinu, a istovremeno pruža vrhunsku njegu.
Prirodna filozofija u središtu svakog proizvoda
APIVITA koristi do 100% prirodnih sastojaka, cruelty-free formule i održivu ambalažu. Inspirirana pčelama i mediteranskim biljem, brand je sinonim za čistu, sigurnu i luksuznu njegu kože.
Zašto su APIVITA setovi idealan božićni poklon?
- limitirane blagdanske edicije
- elegantne kozmetičke torbice
- premium prirodni sastojci
- dermatološki testirane formule
- pokloni spremni za darivanje
APIVITA blagdanska kolekcija dostupna je na Delmerion web shopu, u Muller prodavaonicama, bolje opskrbljenim ljekarnama i ljekarničkim web shopovima.
Poklonite prirodnu njegu u blagdanskom ruhu sebi i svojim najmilijima!