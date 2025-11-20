Hrvatski brend nakita otvorio je “kul” poslovnicu u srcu Zagreba

U samom srcu Zagreba, u šarmantnom Dežmanovu prolazu, otvorena je prva fizička trgovina Mari Mari, hrvatskog brenda nakita izrađenog od srebra, koji na prvu osvaja svojom jednostavnom elegancijom i profinjenim dizajnom.

Prostor u Dežmanovoj 5 odiše reinterpretiranim art deco duhom, s pažljivo biranim detaljima i hrabrom kombinacijom zelene i ljubičaste, službenih boja brenda. One nisu odabrane slučajno: simboliziraju ravnotežu, eleganciju i samosvjesnu ženstvenost. Upravo takve su i Mari Mari žene – profinjene, nježne, ali i snažne u svojoj autentičnosti.

Foto: Ana Stjepanović

„Vjerujem da ništa ne može zamijeniti onaj poseban trenutak kada komad nakita dotaknete i osjetite da je baš on stvoren za vas,“ govori Marija Glasnović Delač, osnivačica brenda Mari Mari i žena kojoj je nakit doslovno u krvi. „Moj otac je peta generacija zlatara u obitelji, odrasla sam među alatima, komadićima zlata, srebra i dragog kamenja. Njezina priča duboko je povezana sa Zagrebom: „Osnovnu i srednju školu pohađala sam u centru, izlazila u Saloonu… Dežman je samo nastavak te moje priče, krug koji se zatvorio.“

U svakoj kolekciji Mari Mari krije se spoj tradicije i suvremenosti. Za izradu jednog komada potrebno je čak sedam pari ruku – od ideje i skice do modeliranja, poliranja i pakiranja. Srebro je materijal koji Marija s posebnom strašću bira: „Srebro je plemeniti metal s tisućljetnom tradicijom. Za razliku od čelika, koji je danas popularan, srebro ima toplinu i naslijeđe koje se osjete pod prstima.“

Foto: Ana Stjepanović

Mari Mari nakit nije stvoren da stoji u kutiji. On je živ, dizajniran za svaki dan, za trenutke kad se smijemo, žurimo, volimo, sanjamo. Marijin estetski potpis opisuje se kao bezvremenska klasika s twistom; komadi koji ne traže pažnju, ali je uvijek dobiju.

„Kad bi moji komadi nakita mogli govoriti,“ kaže kroz osmijeh, „rekli bi: ‘Ne brini, neću te opterećivati. Tu sam da te podsjetim na tvoje uspjehe, ljubavi i posebne trenutke.’“

Otvaranjem trgovine u Dežmanovu prolazu, Mari Mari započinje novo poglavlje – ono u kojem svoj svijet estetike, emocija i zanatske preciznosti donosi još bliže ženama koje u nakitu traže više od ukrasa. Traže priču.