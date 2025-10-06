Naši Portali
dobro za znati

Vlasnici pasa, obratite pozornost: Ovih 5 signala otkriva da je vaš pod stresom

Dora Škrlec
06.10.2025.
u 08:00

Mnogi suptilni signali stresa često se pogrešno protumače ili potpuno previde

Vlasnici pasa često vjeruju da najbolje poznaju svoje ljubimce i njihove navike, raspoloženja i potrebe. I doista, odnos između čovjeka i psa temelji se na bliskoj vezi i svakodnevnom druženju. Ipak, čak i najpažljiviji vlasnici ponekad mogu previdjeti određene znakove koje njihov ljubimac pokazuje, osobito kada je riječ o suptilnim promjenama u ponašanju ili zdravlju. Dok mnogi vlasnici vjeruju da mogu čitati govor tijela svog psa, statistika sugerira drugačije. Studija iz 2023. koju je proveo Kinološki klub upozorila je da postoji opasan jaz u znanju među vlasnicima pasa, pri čemu se zapanjujućih devet od deset vlasnika pasa muči prepoznati neke od najvažnijih znakova tjeskobe kod svojih ljubimaca.

Unatoč tome što 72 posto vlasnika tvrdi da znaju kada se njihov pas osjeća uplašeno ili sretno, mnogi suptilni signali stresa često se pogrešno protumače ili potpuno previde. Bihevioristica Protexina, Katie Sherratt, rekla je da postoji pet blagih i previđenih znakova da se pas osjeća tjeskobno ili preopterećeno, a razumijevanje ovih ranih znakova ključno je za sprječavanje ozbiljnijih problema u ponašanju u budućnosti, piše Daily Express. Jedan od najčešće previđenih znakova je oblizivanje usana. Iako se može činiti bezopasnim, psi često ližu usne kada su nervozni ili im je neugodno, posebno u nepoznatim ili previše stimulirajućim okruženjima.

Još jedno ponašanje koje obično prođe ispod radara je pretjerano njegovanje. Ako pas pretjerano liže ili grize svoje krzno, a za to nema medicinskog razloga, to bi moglo značiti da pokušava umiriti sam sebe. Izbjegavanje kontakta očima još je jedan suptilan, ali važan signal. Kada pas okrene glavu ili izbjegava vaš pogled, možda nije sramežljiv ili neposlušan, već možda pokušava ublažiti napetost ili izraziti nelagodu.

Nadalje, zijevanje se često zamijeni za umor, ali zapravo može biti snažan pokazatelj stresa, posebno ako se događa često. Peti znak uključuje izbjegavanje predmeta, situacije ili područja u kući. Neki psi mogu početi izbjegavati određena područja u kući ili se kloniti određenih predmeta ili ljudi, što je još jedan ključni pokazatelj da osjećaju strah ili stres. Ova ponašanja mogu se činiti beznačajnima, ali mogu ukazivati ​​na veći problem, posebno ako potraju ili se pojačaju.

Sherratt je objasnila da kada dnevne potrebe psa, poput interakcije, igre, žvakanja ili njege, nisu u potpunosti zadovoljene, ljubimci mogu početi razvijati neželjena ponašanja. To može uključivati ​​i stvari poput žvakanja namještaja, pretjeranog lajanja ili povlačenja u sebe. Iako neki psi mogu imati koristi od rada s kvalificiranim bihevioristom, male promjene u njihovoj dnevnoj rutini također mogu napraviti značajnu razliku.

Podržavanje zdravlja crijeva jedna je od prilagodbi koja može pomoći u ublažavanju anksioznosti kod pasa. Stručnjakinja je istaknula os crijeva i mozga, snažnu vezu između probavnog sustava i kognitivne funkcije kao često zanemareni faktor. Stres, loša prehrana i manjak tjelesne aktivnosti mogu narušiti ravnotežu bakterija u crijevima, što zauzvrat može negativno utjecati na raspoloženje i ponašanje.

