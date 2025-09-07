Želite nabaviti psa? Veterinar savjetuje ovih 5 pasmina kao najbolje kućne ljubimce

Mnogi ljudi pri odabiru psa traže posebne osobine, bilo da je riječ o veličini, energiji, karakteru ili izgledu, koje najbolje odgovaraju njihovom životnom stilu i preferencijama. Ipak, postoje pasmine i psi čije kvalitete ih čine pogodnima za gotovo sve vrste vlasnika. Takvi psi često se odlikuju prilagodljivošću, prijateljskim temperamentom i lakoćom u treniranju, što ih čini idealnim izborom bez obzira na iskustvo ili način života vlasnika. Britanski veterinar Ben podijelio je koje bi pasmine pasa imao kao kućnog ljubimca.

Video je objavio na svojem TikToku te je objasnio da postoje prednosti i mane posjedovanja bilo koje pasmine i da se radi samo o njegovom mišljenju, piše Daily Express. Na peto mjesto stavio je stafordskog bul terijera. Rekao je da je terijera imao dok je odrastao i da kao štene bio fantastičan obiteljski pas. "Ako razmišljate o spašavanju psa, stafordski bul terijer mogao bi biti dobar izbor jer u azilima ima mnogo takvih pasa koji traže dom, djelomično zbog pogrešnih predodžbi o njihovom temperamentu. Oni su uglavnom izvrsni s ljudima, ali nisu uvijek najbolji s drugim psima, pa ako već imate psa, možda neće biti idealni izbor. Što se tiče zdravlja, prilično su otporni", objasnio je veterinar.

Na četvrto mjesto stavio je koker španijela te je rekao da mu je ta pasmina posebno draga. No, Ben je naglasio da se radi o pasmini s puno energije koja zahtijeva mnogo vježbe i aktivnosti. "Nabavio bih jednog samo ako imam jedan do dva sata svaki dan za vježbanje. Ovi psi su skloni infekcijama uha, pa bih ih od malih nogu navikavao da im se uši temeljito čiste otopinom za čišćenje", savjetovao je veterinar.

Treći na Benovom popisu je patuljasti šnaucer kojeg je preporučio ljudima koji razmišljaju o nabavci pasmine s ravnim licem ili manjeg psa. Nadalje je spomenuo karakteristične brkove i jedinstveni izgled pasmine te je pohvalio činjenicu da nemaju nikakva anatomska pretjerivanja koja bi utjecala na njihovo fizičko zdravlje. Dodao je i da su patuljasti šnauceri zabavni i da imaju veselu narav.

"Morate biti oprezni s onim što jedu. Mogu biti vrlo skloni pankreatitisu, što je problem koji može izazvati jedenje masne hrane, stoga budite oprezni. Malo su skloni dijabetesu, ali općenito su zdravija alternativa pasminama s ravnim licem poput mopsa ili francuskog terijera", objasnio je.

Na drugom mjestu našao se zlatni retriver. "Dobar retriver je poput velikog plišanog medvjedića. Definitivno imam slabost prema njima i iako se nijednom psu ne može u potpunosti vjerovati u blizini djece, retriveri su općenito jako dobri s djecom. Jedina moja stvarna zadrška je što se radi o pasmini sklonoј raku i da često puno sline", rekao je Ben.

Počasno prvo mjesto zauzimaju križanci Doodle pasmine, poput Cockapooa. Kako je Ben objasnio, mnogi tvrde da se ti psi ne mogu odgovorno uzgajati, no ta je ideja uglavnom zasnovana na zabludama. "Nema ništa inherentno loše u križanju dviju pasmina pasa. Zapravo, mnoge čistokrvne pasmine su opasno intenzivno uzgajane, pa križanje može pozitivno utjecati na genetsko zdravlje. Problem nastaje kada se ove pasmine ciljano uzgajaju zbog profita, prodaju se kao 'dizajnerski' psi po visokim cijenama, uzgajaju u lošim uvjetima i bez brige za temperament ili zdravlje roditelja. No, mogu se uzgajati i odgovorno", objasnio je veterinar.

Dodao je i da treba imati na umu da iako su neki od ovih križanaca mali, oni nisu psi za krilo."Radi se o inteligentnim, aktivnim psima. Potrebna im je velika mentalna i fizička stimulacija, a tamo gdje to izostane, mogu razviti probleme u ponašanju i anksioznost. Ipak, mogu biti izvrsni obiteljski psi, potpuno suprotno od onoga što mnogi tvrde online", zaključio je.