Ovo je 11 znakova da vas vaša mačka zaista voli: 'Morate poznavati njihov jezik'

Psi imaju vrlo očite načine da pokažu svoju privrženost, bilo kroz maženje, lizanje ili veselo mahanje repom, pa ih lako možemo prepoznati. Kod mačaka, međutim, izražavanje ljubavi često je suptilnije i zahtjeva pažljivije promatranje njihovog ponašanja da bismo razumjeli koliko su zapravo privržene svojim vlasnicima. Bihevioristica za mačke podijelila je kako procijeniti kako se vaš krzneni prijatelj stvarno osjeća. Amanda je objasnila da mačke pokazuju ljubav i privrženost na snažne načine, a te znakove možemo protumačiti ako razumijemo "mačji jezik". "Moramo poznavati njihov jezik", rekla je Amanda u videu na TikToku.

Baš kao i ljudi, različite mačke imaju različite osobnosti i ponašanja, piše Daily Express. "Provedeno je mnogo istraživanja o sigurnoj privrženosti kod mačaka i kako ponekad mačka i čovjek mogu biti međusobno ovisni, ali postoje različiti stilovi privrženosti. Neke mačke vas možda žele pratiti posvuda i mogu imati stvarnu separacijsku anksioznost kada izađete iz sobe, dok duge mačke možda neće htjeti sjediti na vama, već će htjeti samo sjediti pored vas ili jednostavno biti u istoj sobi kao i vi. To je samo drugačija razina privrženosti", rekla je stručnjakinja.

Amanda je podijelila da mačke mogu pokazivati privrženost i na fizičke načine, primjerice kroz sporo treptanje, predenje, gnječenje po vama, lizanje ili lagano grickanje. "Ne znam jeste li se ikada vratili s posla ili iz kupovine, a vaša mačka je na prozoru, vidi vas, skoči dolje i želi vas sresti na ulaznim vratima. Tako joj je drago što vas vidi. Može se čak i oglasiti. To je još jedan način na koji vaša mačka govori: 'Hej mama ili tata, baš mi je drago što si kući'. To je njihov način iskazivanja privrženosti", rekla je Amanda.

Ako vam se mačka približava i leži na vama, a onda se okrene na leđa, tako pokazuje koliko vam vjeruje. "No, nemojte to shvaćati osobno ako imate mačku koja ne želi ležati na vama", dodala je bihevioristica. Amanda je rekla da čak i ako je mačka samo sretna što sjedi pored vas ili je u vašoj blizini, to znači da vam vjeruje.

Ovo je 11 znakova da vas mačka voli: sporo treptanje, predenje, "gnječenje" šapama, njegovanje, nježno grickanje, sjedenje u vašoj blizini, praćenje, glasanje, udarci glavom, donošenje igračaka i igranje. Mnogi su korisnici u komentarima podijelila svoje mišljenje. "Obožavam kad mi mačka pokaže trbuh jer je to znak povjerenja", napisao je jedan korisnik. "Moja mačka je toliko privržena, a opet neovisna. Prati me svuda, dočekuje me na vratima svaki put kad dođem kući, a ipak odbija spavati u istoj sobi sa mnom. Svake noći dolazi u krevet, a onda ode spavati negdje drugdje", primijetio je drugi,