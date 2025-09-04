Veterinar izdao upozorenje: Ako vaš pas češe uho, to može biti rani znak ozbiljnog problema

Psi ne komuniciraju svoje probleme riječima, ali njihovo ponašanje često šalje jasne signale o tome da nešto nije u redu. Promjene u energiji, apetitu, raspoloženju ili uobičajenim navikama mogu ukazivati na fizičke ili emocionalne probleme koje pas doživljava. Pažljivo promatranje tih znakova ključno je za pravovremenu reakciju i osiguravanje zdravlja i dobrobiti ljubimca. Veterinar je upozorio vlasnike pasa da obrate pozornost na suptilne promjene u ponašanju koje bi mogle ukazivati ​​na nelagodu povezanu s krpeljima. Iako krpelji žive u mnogim vanjskim okruženjima, uobičajeni su u travnatim i šumskim područjima, što znači da je važno pregledati sebe i svoje ljubimce nakon boravka vani.

Vlasnici pasa također bi trebali paziti na promjene u ponašanju koje se lako mogu previdjeti. Veterinar Jimmy Bratley je objasnio da mnogi ljubitelji pasa možda ne shvaćaju da promjene u ponašanju mogu biti rani znak upozorenja na zarazu krpeljima, piše Daily Express." Ako primijetite da vaš pas uporno grebe ili gricka određena područja, to bi moglo biti zbog krpelja. Ako je vaš pas inače miran i lako se smiri, a sada pokazuje nemir ili povećanu anksioznost, ta nagla promjena ponašanja mogla bi biti znak da postaje uznemiren i ne može se udobno smiriti", rekao je Bratley.

Osim toga, ako je vaš pas "pokupio" krpelja, mogao bi postati osjetljiv na dodir. "Ako negativno reagira na maženje ili njegu, to mu može uzrokovati nelagodu ako ima krpelja, posebno ako obično uživa u kontaktu s ljudima", objasnio je veterinar. Krpelji obično preferiraju topla, tamna područja poput ušiju, pa ako se vaš pretjerano češka šapom po glavi ili trese njome, mogao bi vam davati znak da nešto nije u redu. Također, uporno cviljenje bez očitog razloga može biti znak iritacije uzrokovane ugrizom krpelja.

"Krpelje možete pronaći tijekom cijele godine, ali su obično aktivniji na otvorenim, kao i u šumama i urbanim područjima, u proljeće i jesen. Krpelji mogu biti opasni za bilo koju dob ili pasminu psa, stoga pokušajte zaštititi svog psa od krpelja korištenjem sprejeva ili ogrlice koja je obložena tvarima koje ubijaju krpelje čim pokušaju sisati krv vašeg ljubimca. Međutim, ako uočite krpelja, morate se oduprijeti porivu da ga iščupate. Krpelje uvijek treba uklanjati polako i pažljivo, inače mogu ostati ugrađeni dijelovi usta. Ako ste u nedoumici, neka vašeg psa pregleda veterinar", savjetovao je Bratley.

"Ako niste sigurni kako ukloniti krpelja, prvo razgovarajte sa svojim veterinarom. Nemojte ga pokušavati spaliti ili koristiti losion da ga ugušite, jer to neće spriječiti da vaš ljubimac pokupi bolest", poručili su iz Kraljevskog društva za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA). Objasnili su da će krpelji gristi i hraniti se vašim psom ili mačkom do nekoliko dana, a zatim će odletjeti kada se zasite. Tijekom tog vremena moguće je da krpelj prenese bolest vašem ljubimcu.

"Krpelji prenose ozbiljnu bakterijsku infekciju koja se naziva lajmska bolest. Psi, mačke i ljudi mogu oboljeti od ove bolesti, iako je rijetka kod mačaka", objasnila je RSCPA. Simptomi kod mačaka i pasa uključuju vrućicu, letargiju, otečene zglobove, gubitak apetita i depresiju. Ako mislite da bi vaš ljubimac mogao imati lajmsku bolest, razgovarajte sa svojim veterinarom.