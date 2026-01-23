Veterinar otkrio koja je pasmina pasa agresivnija od pitbulla: 'Možda je psihotičan'

Agresivnost kod pasa je složen fenomen koji ovisi o kombinaciji genetike, odgoja, socijalizacije i životnih iskustava. Iako određene pasmine mogu imati sklonost određenim ponašanjima, stvarna agresija psa često je rezultat nedostatka treninga, straha, boli ili neadekvatne socijalizacije, a ne isključivo pasmine.

Jedan je veterinar izazvao raspravu nakon što je podijelio pasminu psa za koju tvrdi da je agresivnija od pitbull, ali ne slažu se svi s njim. Amir Anwary koristi društvene mreže da bi educirao vlasnike kućnih ljubimaca i podijelio mnoge korisne informacije. Zato je objavio kratki TikTok video koji se fokusira na jednu određenu pasminu pasa. "Svi kažu da su pitbullovi najagresivnija pasmina pasa", piše u videu, a Anwary je otkrio da tu titulu zapravo zaslužuje belgijski ovčar Malinois, piše Mirror.

#malinois ♬ son original - Trendformusic🤍🇲🇺 @amirthevet Hear me out …. I’m not saying that Malinois are typically aggressive but let me tell you as a veterinarian I would choose to see a pitbull over a Malinois every day of the week and twice on Sunday . Malinois are just wow 😅😭 #pitbull

U drugom je videu objasnio zašto bi vlasnici koji po prvi put nabavljaju psa trebali izbjegavati belgijskog ovčara. "Oni nisu obični psi i nisu normalni kućni ljubimci", rekao je veterinar te je pasminu opisao kao pravi "stroj". "Ovaj pas nije samo dodatak vašem životu - on je vaš život. Belgijski ovčari trebaju nevjerojatnu količinu fizičke i mentalne stimulacije samo da bi ostali sretni. Morate dobro istražiti ovu pasminu i uvjeriti se da je to ono što želite prije nego što je nabavite", objasnio je Anwary.

"Agresivan nije riječ kojom bih opisao belgijskog ovčara. Možda psihotičan, potpuno lud ili skroz nenormalan. Nešto u tom smislu", "Problem s ovčarima je što su previše pametni. U rukama pogrešnog vlasnika, to bi mogla biti apsolutna katastrofa", "Kao dostavljač, postoje dvije pasmine kojih se užasavam – čivava i belgijskih ovčara", "Kao vlasnik 'nasilnika', moram reći da se slažem. Definitivno imaju temperament", "Radio sam na hitnoj više od 30 godina i velika većina ugriza pasa nije samo od pitbullova", samo su neki od brojnih komentara ispod videa.