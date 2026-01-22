Ovo su četiri razloga zašto vaš pas jede travu: Jedan može biti znak za brigu

Tijekom šetnje mnogi psi imaju naviku zastati i početi grickati travu, što vlasnike često zbunjuje ili zabrinjava. Iako se to na prvi pogled može činiti neobično ili loše, ova je pojava prilično česta i može imati različite razloge, no vlasnici često pogrešno pretpostavljaju njezin značaj. Međutim, veterinarka Nicole Rous objasnila je zašto psi jedu travu i kada je to nešto oko čega se treba brinuti.

U videu na TikToku, Rous je iznijela četiri tipična objašnjenja zašto bi vaš pas mogao uživati ​​u grickanju trave. "Jeste li se ikada pitali zašto psi grickaju travu? Niste sami, a evo nekoliko pronicljivih razloga iza ovog uobičajenog ponašanja", rekla je Rous. Kao prvo objašnjenje navela je dosadu ili znatiželju. "Psi su po prirodi znatiželjna bića i ponekad istražuju svoju okolinu tako da grickaju ono što im se nađe u blizini", objasnila je. Kao sljedeći razlog navela je da bi grickanje trave moglo biti povezano s ponašanjem njihovih predaka. "Njihovi preci su konzumirali biljnu tvar kao dio svoje prehrane, potencijalno u potrazi za dodatnim vlaknima", objasnila je. Ipak, dva objašnjenja koja vlasnicima uzrokuju najveću tjeskobu su želučane tegobe i nutritivni nedostaci, piše Daily Express.

"Jedan od razloga koji brine mnoge vlasnike kućnih ljubimaca je taj što neki psi jedu travu da bi umirili uznemireni želudac ili izazvali povraćanje. Ako vaš pas često jede travu i djeluje nelagodno, važno je posavjetovati se s veterinarom", rekla je Rous. Dodatno je istaknula da psi mogu konzumirati travu, ili čak zemlju, dok traže minerale u tragovima koji im možda nedostaju u prehrani. "Ako vaš krzneni prijatelj samo povremeno gricka travu i inače je zdrav, obično nema potrebe za brigom. Ali ako jedenje trave postane česta navika, trebali biste razgovarati s veterinarom", savjetovala je veterinarka.

Mnogi su se korisnici javili u komentarima sa svojim iskustvima. "Moj njemački ovčar jede travu kao dio rutine kada pliva u bazenu. Napravi nekoliko krugova u bazenu, zatim krug oko njega, a dok prolazi, hvata vlati trave", napisao je jedan korisnik. "Moj petogodišnji Jack Russell terijer povremeno jede travu, obično da umiri trbuh jer ima upalnu bolest crijeva. To me brine jer znam da kada jede travu, tada to znači da ima mali napad i da osjeća loše", primijetio je drugi.

"Moj pas je jednostavno volio okus trave. Jeo je samo bivolju travu! Nikada nije bio bolestan, imao je odličnu uravnoteženu prehranu, a krvna slika mu je uvijek bila jako dobra. Bio je jednostavno čudan", objasnio je treći. "Prilično sam siguran da moji psi jedu travu kao oblik društvenog ponašanja. Ako se vani igram s travom, i oni dođu i počnu je jesti", zaključio je četvrti.