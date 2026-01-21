Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump upravo drži govor
Vučić iz Davosa o Hrvatskoj: 'Podcijenili smo ih. Danas nismo glupi kao prije 30 godina’
Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'opušteni su oko svega'

Razmišljate o psu? Veterinarska tehničarka otkrila dvije pasmine s kojima je najlakše raditi

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
21.01.2026.
u 16:30

"Naravno, ne odgovara svaki pas u potpunosti standardima svoje pasmine, ali u pravilu možete pretpostaviti njegov karakter i biti u pravu", objasnila je

Postoje pasmine pasa koje se smatraju lakšima za držanje i odgoj, ali i one koje zahtijevaju više vremena, strpljenja i iskustva. Razlike se mogu odnositi na temperament, razinu energije, dresuru i zdravstvene potrebe, zbog čega je važno dobro razmisliti koja pasmina najbolje odgovara načinu života budućeg vlasnika. Ako razmišljate o tome da uvedete psa u svoje kućanstvo, ali se mučite s odabirom pasmine, veterinarska medicinska sestra otkrila je koju smatra najlakšom za rad.

Eve Moorhouse, koja i sama ima četiri psa, podijelila je svoja profesionalna saznanja na TikToku. "Naravno, ne odgovara svaki pas u potpunosti standardima svoje pasmine, ali u pravilu možete pretpostaviti njegov karakter i biti u pravu", izjavila je u videu. Pomalo iznenađujuće, Moorhouse je istaknula dvije velike pasmine pasa za koje je primijetila da su posebno suradljive u njezinoj ambulanti, piše Daily Express. "Irski vučji hrtovi i njemačke doge obično su potpuno opušteni oko svega jer su otprilike iste veličine kao i vi. Obično ne znaju da sam im išta učinila", objasnila je.

Veterinarska medicinska sestra je također istaknula da su obje pasmine obično prilično lijene, te da su i nježni divovi. Ipak, priznala je da ni irski vučji hrtovi ni njemačke doge nisu potpuno bez izazova, no ti se problemi više odnose na veterinarsko osoblje nego na same vlasnike. "Ne stanu na operacijski stol! Morali smo spojiti dva operacijska stola samo da bismo ih smjestili, a za to je potrebno šest članova osoblja!. Dakle, što se tiče operacija, možda s gigantskim psima nije najlakše raditi. Međutim, što se tiče temperamenta, obično jest", ispričala je stručnjakinja.

U odgovoru, brojni korisnici TikToka također su izrazili podršku dvjema velikim pasminama. "Tako je, imao sam irskog vučjeg hrta kao dijete dok sam odrastao. Bio je najnježniji i najsmireniji pas", napisao je jedan korisnik.

@eve_the_veterinary_nurse Replying to @Katie jane louise As a Vet Nurse I’d say these are the easiest dog breeds to work with temperament wise 🐶 #vetnurse #veterinary #irishwolfhound #greatdane #bigdog ♬ original sound - Theveterinarynurse

"Imam njemačku dogu. On apsolutno obožava osoblje kod naših veterinara i jednostavno ih pušta da rade što god trebaju. Samo sjedi tamo i pruža im šapu kada mu treba staviti kanilu", dodao je drugi. "Imam njemačku dogu križanu s pointerom i ona će dopustiti veterinarima da rade bilo što. Uvijek je dobra kao zlato i ne zna ni kada joj daju injekcije", zaključio je treći.

Ključne riječi
TikTok pas pasmine

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!