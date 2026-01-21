Razmišljate o psu? Veterinarska tehničarka otkrila dvije pasmine s kojima je najlakše raditi

Postoje pasmine pasa koje se smatraju lakšima za držanje i odgoj, ali i one koje zahtijevaju više vremena, strpljenja i iskustva. Razlike se mogu odnositi na temperament, razinu energije, dresuru i zdravstvene potrebe, zbog čega je važno dobro razmisliti koja pasmina najbolje odgovara načinu života budućeg vlasnika. Ako razmišljate o tome da uvedete psa u svoje kućanstvo, ali se mučite s odabirom pasmine, veterinarska medicinska sestra otkrila je koju smatra najlakšom za rad.

Eve Moorhouse, koja i sama ima četiri psa, podijelila je svoja profesionalna saznanja na TikToku. "Naravno, ne odgovara svaki pas u potpunosti standardima svoje pasmine, ali u pravilu možete pretpostaviti njegov karakter i biti u pravu", izjavila je u videu. Pomalo iznenađujuće, Moorhouse je istaknula dvije velike pasmine pasa za koje je primijetila da su posebno suradljive u njezinoj ambulanti, piše Daily Express. "Irski vučji hrtovi i njemačke doge obično su potpuno opušteni oko svega jer su otprilike iste veličine kao i vi. Obično ne znaju da sam im išta učinila", objasnila je.

Veterinarska medicinska sestra je također istaknula da su obje pasmine obično prilično lijene, te da su i nježni divovi. Ipak, priznala je da ni irski vučji hrtovi ni njemačke doge nisu potpuno bez izazova, no ti se problemi više odnose na veterinarsko osoblje nego na same vlasnike. "Ne stanu na operacijski stol! Morali smo spojiti dva operacijska stola samo da bismo ih smjestili, a za to je potrebno šest članova osoblja!. Dakle, što se tiče operacija, možda s gigantskim psima nije najlakše raditi. Međutim, što se tiče temperamenta, obično jest", ispričala je stručnjakinja.

U odgovoru, brojni korisnici TikToka također su izrazili podršku dvjema velikim pasminama. "Tako je, imao sam irskog vučjeg hrta kao dijete dok sam odrastao. Bio je najnježniji i najsmireniji pas", napisao je jedan korisnik.

"Imam njemačku dogu. On apsolutno obožava osoblje kod naših veterinara i jednostavno ih pušta da rade što god trebaju. Samo sjedi tamo i pruža im šapu kada mu treba staviti kanilu", dodao je drugi. "Imam njemačku dogu križanu s pointerom i ona će dopustiti veterinarima da rade bilo što. Uvijek je dobra kao zlato i ne zna ni kada joj daju injekcije", zaključio je treći.