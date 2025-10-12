Važna je visina, težina: Evo kakvi muškarci privlače najviše žena

Muškarci se ponekad maksimalno trude održavati higijenu, pronaći duljinu brade koju dame vole i usavršiti svoje ulete, no zapravo postoji neka znanost iza toga zašto ljude privlačite ili ne privlačite. Istraživači sa Sveučilišta Chapman, proveli su anketu od 60.058 heteroseksualnih žena i muškaraca, pitajući ih koliko su seksualnih partnera imali i kolika im je tjelesna masa i visina, a sve u pokušaju da odrede tip tijela koji ima najviše seksualnih odnosa, piše Your Tango.

Kod muškaraca i žena u dobi između 30 i 44 godine, prosječan broj ljudi s kojima su spavali bio je 8. Za muškarce koji su bili niži od prosjeka, njihov srednji broj bio je 5, dok je za muškarce koji su bili vrlo visoki, broj ljudi s kojima su spavali bio 10. Međutim, istraživači su primijetili da ti brojevi nisu tako drastično različiti kao što su mislili da će biti.

"Ova otkrića potvrđuju da je visina relevantna što se tiče odabiranja partnera za seks. Međutim, relativno ograničenu varijaciju u broju seksualnih partnera za muškarce u većem dijelu kontinuuma visine teško je objasniti", rekao je David Frederick, Ph.D., docent psihologije na Sveučilištu Chapman i glavni autor studije.

Istraživanja su više puta pokazala da žene više vole muškarce koji su relativno viši od njih. Moguće je da za većinu žena postoji određeni minimalni prag visine, nakon kojeg će smatrati muškarca potencijalnim seksualnim partnerom, pa će tako muškarci iznad te visine imati sličan broj seksualnih partnera.

"Gledajući indeks tjelesne mase, muškarci koji su bili točno u sredini imali su najviše seksualnih partnera dok su muškarci s prekomjernom težinom nešto malo iza njih. Muškarci koji izgledaju nešto veće, moćnije ili koji su atletski građeni, općenito prijavljuju više seksualnih iskustava od drugih muškaraca", dodao je dr. Frederick.

Dakle, dok visina i težina zapravo čine razliku kada je riječ o tome koliko će muškaraca imati seksualnih iskustava, studija pokazuje da to nije sve. Muškarac će s dobrom osobnošću također daleko dogurati. Ženama ništa nije više seksi od muškarca koji je zabavan, koji ima dobar smisao za humor, ali i koji zna kuhati.