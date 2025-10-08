Naši Portali
bez tableta!

Jednostavni trikovi: Ovo su najlakši načini da muškarci duže izdrže u krevetu

08.10.2025.
u 21:42

Muškarci mogu produžiti izdržljivost u krevetu bez posezanja za tabletama, a stručnjaci su otkrili kako.

Ako je duži spolni odnos ono što priželjkujete, a niste skloni uzimanju lijekova, stručnjaci iz ljekarničkog lanca Lloyds Pharmacy ponudili su nekoliko učinkovitih alternativa. Kako prenosi LADbible, ključ je u poznavanju vlastitog tijela i vježbi.

Tehnika stiskanja: Prva metoda poznata je kao 'tehnika stiskanja', a uključuje stiskanje vrha penisa neposredno prije nego što osjetite da ćete ejakulirati. "Primjenom ove metode naučit ćete prepoznati 'točku bez povratka', odnosno trenutak kada je ejakulacija neizbježna i ne može se zaustaviti, bez obzira na to koliko se trudili", pojasnili su stručnjaci, "Prepoznavanje tog osjećaja i primjena 'stiska' neposredno prije ključnog trenutka može odgoditi ejakulaciju. Potrebno je vrijeme, no vježbom se dolazi do savršenstva."

Kreni-stani metoda: Možda i najjednostavnija tehnika jest takozvana 'kreni-stani metoda'. Kao što i sam naziv govori, princip se svodi na zaustavljanje seksualne stimulacije tik prije nego što osjetite da se približavate vrhuncu. "Prekidom odnosa ili smanjenjem stimulacije kada osjetite da ste blizu ejakulacije, smanjit će se i sam nagon", sugeriraju iz ljekarne.

"Ova metoda djeluje na sličan način kao i tehnika stiskanja – što je više prakticirate, osjećat ćete se sigurnije u odgađanju ejakulacije. S vremenom biste trebali izgraditi kontrolu tijekom odnosa bez potrebe za potpunim zaustavljanjem."

Stručnjaci dodaju kako obje tehnike možete vježbati i sami tijekom masturbacije. "Nekim muškarcima pomaže masturbiranje gotovo do točke ejakulacije, a zatim zaustavljanje. Ponavljanje ovog ciklusa dva do tri puta prije samog vrhunca može značajno pomoći u izgradnji kontrole", dodali su.

Vježbe za dno zdjelice: Još jedna stvar koju vrijedi isprobati jesu 'vježbe za mišiće dna zdjelice', koje, kako se navodi, "jačaju mišiće koji vam mogu pomoći u kontroli ili odgađanju ejakulacije". Kegelove vježbe pomažu muškarcima ojačati mišiće koji podržavaju mjehur, crijeva i seksualnu funkciju. Da biste ih pronašli, zamislite da zaustavljate mokrenje ili "povlačite penis prema unutra", savjetuju stručnjaci. Možete započeti sa sporim Kegelovim vježbama (stisnite mišiće na 5-10 sekundi, zatim opustite), a potom prijeći na brze (brze kontrakcije i opuštanja).

Osim razmatranja koliko dugo muškarci žele da seks traje, istraživanje koje je proveo SaucyDates.com otkrilo je da 3.836 anketiranih žena zapravo preferira da odnos u prosjeku traje 25 minuta i 51 sekundu.

Ipak, u stvarnom svijetu, prema studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Sexual Medicine, muškarac u prosjeku može izdržati nešto manje od 20 minuta, dok žene orgazam dosežu za otprilike 13 minuta i 41 sekundu. Najvažnije je razgovarati s partnerom o seksualnim preferencijama. Otvorena komunikacija ključ je zajedničkog zadovoljstva.

masturbacija erekcija orgazam libido intima muškarci seks

